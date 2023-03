Industrie Rekordjahr: Zuger Bossard-Gruppe knackt erstmals die 1-Milliarde-Marke Der Zuger Spezialist für Verbindungstechnik erwirtschaftet erstmals einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Franken. Die Dividende steigt.

Sortieranlage bei Bossard in Zug. Bild: Stefan Kaiser

Schrauben, Muttern, Nieten, Unterlegscheiben, aber auch Dreh-, Fräs-, Stanz- und Biegeteile: Der Industriezulieferer Bossard bietet eine ganze Palette von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Verbindungstechnik an. Manchmal sind es Standardprodukte, manchmal Individuallösungen. Im vergangenen Jahr waren diese wieder stark gefragt: Der Umsatz des börsenkotierten Unternehmens wuchs im Jahresvergleich um knapp 16 Prozent auf 1,15 Milliarden Franken.

Damit knackt das 1831 in Zug gegründete Unternehmen erstmals in der Firmengeschichte die 1-Milliarde-Marke. Auch die Profitabilität hat Bossard verbessert; sowohl Betriebsgewinn (+14,7%) als auch Reingewinn (+7,7%) zeigen nach oben. Der Konzerngewinn von über 100 Millionen Franken stellt laut Mitteilung ebenfalls einen neuen Meilenstein dar.

Bereits 2021 hatte Bossard ein Rekordergebnis präsentiert. Tatsächlich gehört Bossard zu jenen Industrieunternehmen, die sich nach dem ersten Coronaschock ab Mitte 2020 rasch erholt haben – und diesen Schwung bis heute mitnehmen. Dazu zählt zum Beispiel auch der Autoindustriezulieferer Komax aus Dierikon.

Im Fall von Bossard begann das breit abgestützte Wachstum im vierten Quartal 2020. Im vergangenen Jahr erzielten alle drei Marktregionen neue Bestmarken. Während sich die Nachfrage in Europa im Verlaufe des Jahres auf hohem Niveau einpendelte, verzeichnete Amerika während des ganzen Jahres hohe zweistellige Wachstumsraten. Auch Asien erreichte eine weitere zweistellige Umsatzsteigerung.

Gefragte Steigerung der Produktivität

Allerdings bereitet auch Bossard die weiterhin angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt Sorgen. Lieferfähigkeit und Lagerhaltung hätten 2022 eine zentrale Rolle gespielt, die Situation habe sich nur zögerlich verbessert, berichtet das Unternehmen. Die Komplexität der Beschaffungsmärkte, kombiniert mit hohen Transportkosten und steigenden Anforderungen an den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, hätten den Trend zum Nearshoring verstärkt. Damit ist eine Verlagerung von Aktivitäten ins nahe Ausland gemeint, im Gegensatz zum Offshoring, bei dem in weiter entfernte Länder ausgelagert wird.

Bossard profitiert vom Nearshoring-Trend. In der Folge stieg die Nachfrage nach Lösungen im Bereich Smart Factory Assembly (SFA). Diese Dienstleistungen unterstützen die Kundinnen mittels Bereitstellung intelligenter Werkzeuge und digitaler Arbeitsanweisungen darin, Fehler im Montageprozess zu vermeiden, diesen gleichzeitig zu beschleunigen und neue Mitarbeitende effizienter anzulernen. Mit anderen Worten hilft SFA dabei, die Produktivität zu steigern. Insbesondere in westlichen Ländern ist SFA darum sehr gefragt.

In einem von Inflation und Fachkräftemangel geprägten Umfeld seien die Smart-Factory-Dienstleistungen von Bossard noch stärker in den Fokus der Kundinnen und Kunden getreten, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Zwar bremste der starke Schweizer Franken das Wachstum in Europa, dennoch legte Bossard auf dem alten Kontinent, insbesondere in den Industriebereichen Luftfahrt, Elektronik sowie Maschinenbau, überdurchschnittlich zu.

Gewinnmarge soll weitersteigen

Mit Blick auf das laufende Jahr bleibt Bossard vage. Die Unsicherheiten in Bezug auf den Beschaffungsmarkt, die Entwicklung der Inflation, die Politik der Notenbanken und die geopolitischen Spannungen werden Bossard auch im neuen Geschäftsjahr begleiten, heisst es. Das Unternehmen betont aber, dass selbst ein volatiles Marktumfeld Chancen, insbesondere in den Wachstumsindustrien Elektromobilität, Schienenfahrzeugbau, Elektronik und Gesundheitswesen, biete. Die Kosten- und Lohninflation dürfte die Nachfrage nach automatisierten und digitalen Lösungen zur Steigerung der Produktivität unterstützen, glaubt Bossard.

Der Fokus gelte aber auch 2023 der Strategie 200, mit welcher Bossard, nach einer Phase erhöhter Investitionen, mittelfristig eine durchschnittliche organische Wachstumsrate von über 5 Prozent sowie eine Ebit-Marge von 12 bis 15 Prozent anstrebe. Zum Vergleich: Die Ebit-Marge betrug letztes Jahr 12,3 Prozent, 2021 lag sie bei 12,4 Prozent.

Vom guten 2022 profitieren auch die Aktionärinnen und Aktionäre. Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung 2023 – entsprechend unserer Dividendenpolitik, wonach rund 40 Prozent des Konzerngewinnes an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt wird – eine Ausschüttung von 5.50 Franken brutto je Namenaktie A. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 8 Prozent gegenüber der Ausschüttung von 5.10 Franken des Vorjahres.