Zug Gebäudetechniksparte von Siemens tätigt Grossübernahme Siemens Smart Infrastructure übernimmt für knapp 1,6 Milliarden US-Dollar Brightly, einen Anbieter cloudbasierter Software für Anlagen- und Wartungsmanagement.

Mit der Übernahme von Brightly will Siemens das Ziel, im Infrastrukturbereich ein führendes Softwareunternehmen zu werden, schneller erreichen. «Sie unterstützt unsere Vision, komplett autonome Gebäude zu schaffen, die kontinuierlich von den dort lebenden Menschen lernen und sich an deren Bedürfnisse anpassen», wird Matthias Rebellius, Mitglied des Vorstands von Siemens und CEO der Sparte Smart Infrastructure mit Hauptsitz in Zug, in einer Mitteilung zitiert.

Brightly-Software greift Daten aus Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern oder auch Industriebetrieben und den dort installierten Anlagen ab und hilft deren Betreibern mit einer App bei der Überwachung. Das US-amerikanische Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeitende und betreut rund 12'000 Kunden. Für das laufende Jahr erwartet Brightly einen Umsatz von rund 180 Millionen US-Dollar.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und wird noch vor Ende des laufenden Jahres erwartet. (cg)