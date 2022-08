Zug Warum der Luxusuhrenhändler Chronext 40 Angestellte entlässt Die Preise für gebrauchte Luxusuhren sind eingebrochen. Der Zuger Händler Chronext musste darum die Kosten senken und einen Drittel der Belegschaft entlassen. An den Börsenplänen hält Chronext aber grundsätzlich fest.

Der Sitz von Chronext in Zug. Bild: PD

Die Stimmung beim Zuger Luxusuhrenhändler Chronext ist innert kürzester Zeit gekippt. Noch im September 2021 kündigte das gehypte Start-up an, bald an die Börse gehen zu wollen. Doch wenige Wochen später legte Chronext die Pläne überraschend auf Eis. Begründung: «Ungünstige Marktbedingungen für Wachstumsunternehmen.»

Die Situation sollte nicht besser werden. Mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs Ende Februar dieses Jahres gerieten die Märkte noch stärker in Turbulenzen. Risikokapitalgeber hielten sich plötzlich zurück, statt mit billigem Geld um sich zu werfen. Die Bewertungen der Start-ups brachen ein. Für technologiegetriebene Jungfirmen mit hohem Cashbedarf ist eine solche Situation Gift. Start-ups verbrennen viel Geld und sind auf Investorengelder angewiesen, um schnelles Wachstum zu generieren.

Zug soll Hauptsitz bleiben

Die Folge davon ist, dass Chronext jetzt an den Kosten schrauben muss. Wie das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» berichtet, hat das Unternehmen 40 der 150 Mitarbeitenden entlassen. «Wir sehen uns gezwungen, uns von einigen talentierten und leider teils langjährigen Freunden und Kollegen zu trennen», liess sich Mitgründer und CEO Philipp Man zitieren. Es sei «ein harter Schnitt, aber notwendig.» Zuvor hatte die Branchenplattform «Watchpro» über den Jobabbau berichtet.

Chronext-CEO Philipp Man. Bild: PD

Der Standort Zug ist vom Abbau kaum betroffen. «Die Anpassungen der Unternehmensstruktur fanden primär an internationalen Standorten statt», sagt CEO Philipp Man auf Anfrage. «Chronext ist stolz darauf, ein Schweizer Unternehmen zu sein und hält weiter am Standort Zug fest», ergänzt er. Bereits im vergangenen Herbst bekräftigte der CEO, dass Zug auch künftig der Hauptsitz des Unternehmens bleiben soll, obschon das operative Geschäft grösstenteils aus Köln betrieben wird. Jahre zuvor hatte er gesagt, man habe sich für Zug entschieden, weil die Miete in Zürich zu teuer war. Nach mehreren Umzügen residiert Chronext heute am Feldpark 9 in Zug.

Entlassungswelle bei Start-ups

Philipp Man hat Chronext 2013 mit seinem Studienfreund Ludwig Wurlitzer gegründet. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um eine Onlineplattform für Occasionsuhren im Luxussegment. In der Branche verwendet man dafür den etwas schickeren Ausdruck «Certified Pre-Owned». Die Bezeichnung soll ausdrücken, dass der Verkäufer die Echtheit der Uhr garantiert. Daneben verkauft Chronext auch neue Uhren.

Das Unternehmen wächst zwar seit Jahren stark, macht aber immer noch schätzungsweise zehn Mal weniger Umsatz als der weltweit grösste Uhren- und Schmuckhändler Bucherer aus Luzern. Und: Chronext ist nach wie vor nicht profitabel. Seit der Gründung haben Investoren über 100 Millionen Franken in das Unternehmen gesteckt, ohne dass Chronext je Gewinn erwirtschaftet hätte. Philipp Man sagte allerdings letztes Jahr: «Wenn wir wollten, könnten wir heute schon einen Gewinn ausweisen, aber wir reinvestieren die Gewinne in Technologie und Markenaufbau.»

Das ging so lange gut, bis die Märkte mitmachten. Weil sich das Umfeld nun aber massiv verschlechtert hat, steht Chronext vor einem Kostenproblem. Zumal die Preise für Luxusuhren und damit auch die Transaktionsvolumina im Frühjahr eingebrochen sind. Zuvor war im Markt viel mit Luxusuhren spekuliert worden. Gemäss «Watchpro» verloren gewisse Modelle bis zu 50 Prozent an Wert. Von den Börsenplänen hat sich Chronext aber nicht verabschiedet: «Wir werden, sobald die Märkte wieder weniger volatil sind, das Umfeld für einen Börsengang prüfen», sagt Man auf Anfrage.

Dass Chronext auf den schnellen Markteinbruch mit einem ebenso radikalen Jobabbau reagiert, ist übrigens kein Einzelfall. In der globalen Tech- und Start-up-Szene gibt es seit einigen Monaten eine regelrechte Entlassungswelle. Laut dem «Manager-Magazin» haben seit Jahresbeginn rund 50'000 Beschäftigte weltweit bei Start-up-Unternehmen ihren Job verloren.