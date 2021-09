Auf dem Pilatus Zentralschweizer Wirtschaftsforum: Wie weiter nach Corona? Am Mittwoch fand das 11. Zentralschweizer Wirtschaftsforum mit prominenten Gästen wie dem SNB-Vizepräsidenten Fritz Zurbrügg statt. Es drehte sich alles um das Thema Geld. Und die Frage: Wie weiter nach Corona?

Nahmen am Podium im Pilatus Business Center teil (von links): LZ-Chefredaktor und Moderator Jérôme Martinu, UBS-Chefökonom Daniel Kalt, CSS-CEO Philomena Colatrella und Volkswirtschaftsprofessor Mathias Binswanger.

Ein mit Geldscheinen tapezierter Pilatus. Das war das bildliche Leitmotiv des 11. Zentralschweizer Wirtschaftsforums, das nach dem pandemiebedingten Gastspiel im Flachland heuer wieder auf den Luzerner Hausberg zurückkehrte. Um die Finanzwelt drehte sich denn auch die gesamte Veranstaltung, die gestern bei Kaiserwetter unter dem Motto «Geld bewegt – Treiber für die Zentralschweiz der Zukunft» von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ durchgeführt wurde.

Aufgrund der Coronakrise habe das Thema Geld nicht zuletzt wegen des wachsenden Grabens zwischen Gewinnern und Verlierern, zwischen Arm und Reich und im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wandel besondere Bedeutung erhalten, sagte IHZ-Direktor Adrian Derungs in seiner Eröffnungsrede. Daraus ergäben sich folgende Fragen: Wie nachhaltig sind unsere Unternehmen finanziert und wie finanzieren sie sich in Zukunft? Wie finanziert sich der Schweizer Staat und wie sind die Zusammenhänge zwischen den öffentlichen Ausgaben und Einnahmen? Wie verbindet und trennt Geld die Gesellschaft?

Inflation hat sich verschoben

Mit ebensolchen Fragen sollten sich die rund 250 handverlesenen Gäste an diesem Nachmittag beschäftigen. Für sie war die Reprise des Wirtschaftsforums auf dem Pilatus nicht nur eine Wiederkehr in die gewohnte Umgebung, dank Zertifikatspflicht wähnte man sich auch beinahe wieder in gewohnten Zeiten. Ohne Maske und Sicherheitsabstand konnten die geladenen Vertreter aus Wirtschaft und Politik beim Stehlunch miteinander plaudern, bevor es zum offiziellen Teil ins eng bestuhlte Business-Center des Hotels Pilatus Kulm hinunterging. Ganz wie in vorpandemischen Jahren.

Hauptredner war diesmal mottogetreu der Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Fritz Zurbrügg, der kurzfristig für Präsident Thomas Jordan eingesprungen war; dieser hatte nach einem medizinischen Eingriff Forfait geben müssen. Gespannt lauschte das «Who is Who» aus Wirtschaft und Politik Zurbrüggs Ausführungen zur geldpolitischen Lage, in der Hoffnung, vielleicht eine versteckte Vorabinformation zu dem in zwei Wochen anstehenden Zinsentscheid der Nationalbank zu erhaschen.

Für einmal Zuhörer: Luzerner Regierungsräte Fabian Peter (links) und Reto Wyss (2. von links) während des Podiums im Pilatus Business Center.

Der SNB-Vize liess sich allerdings zu keinem Zeitpunkt in die Karten blicken und behielt auch bei der anschliessenden Fragerunde sein Pokerface. Von der wirtschaftlichen Lage zeichnete er ein weitgehend positives Bild, wenn auch «die Produktionskapazitäten noch eine Weile unterausgelastet bleiben dürften». Die Erholung sei weltweit in Gang, das Bruttoinlandprodukt dürfte insbesondere in der Schweiz, die vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sei, bereits in diesem Jahr wieder stark wachsen. Mit Blick auf die kursierenden Inflationsbefürchtungen betonte Zurbrügg, dass die SNB von einem kurzfristigen Schub ausgehe, der bald vorbei sein werde. Der Franken bleibe aber hoch bewertet.

«Wie kommen wir da wieder raus?»

Um Inflation drehte sich unter anderem auch das anschliessende Podium, an dem CSS-CEO Philomena Colatrella, UBS-Chefökonom Daniel Kalt und Volkswirtschaftsprofessor Mathias Binswanger teilnahmen und das von LZ-Chefredaktor Jérôme Martinu moderiert wurde. Spitzzüngig bemerkte dort Binswanger, einer der einflussreichsten Ökonomen in der Schweiz, dass sich die Inflation in den letzten Jahren weg von Gütern und Dienstleistungen hin zu Immobilienmärkten verschoben habe. «Das meiste Geld wird heute in der Schweiz über Hypothekarkredite geschaffen.» Etwa 85 Prozent aller Kredite, die Banken vergeben, seien Hypothekarkredite. Deshalb gelte es künftig, die Lage auf den Immobilienmärkten noch genauer zu beobachten.

Auch Kalt ortet ein Problem bei den steigenden Immobilienpreisen, die in seinen Augen eine Folge der Geldpolitik der Zentralbanken sind. Denn: «Die ultraexpansive Geldpolitik der Zentralbanken mag einer grösseren Ungleichheit bei den Einkommen entgegengewirkt haben, sie hat aber gleichzeitig die Vermögensungleichheit markant akzentuiert», führte Kalt aus. Immobilienpreise, Aktien, Bonds, Anleihen – alle seien im Preis gestiegen. Das habe zu einer Vermögenswertinflation geführt, die dem Mittelstand zusetzt und die Kapitalismuskritik lauter werden lässt.

Bild: Jakob Ineichen

Colatrella lenkte die Aufmerksamkeit daraufhin auf die Frage, wie es der Nationalbank gelingt, sukzessive wieder zur ursprünglichen Geldpolitik zurückzukehren. «Die Nationalbank hat genau das gemacht, was sie machen musste, um die Preise in der Schweiz stabil zu halten, das hat auch jüngst wieder eine Studie des Seco gezeigt. Mittelfristig müssen wir uns aber schon fragen, wie man da wieder rauskommt?»

Eine Antwort darauf hatte – wie auf so viele der zu Beginn aufgeworfenen Fragen – niemand im Saal, auch Zurbrügg von der SNB nicht. Eine Ad-hoc-Umfrage unter allen Forumsteilnehmenden hatte kurz zuvor ergeben, dass rund zwei Drittel davon ausgehen, dass es noch drei bis sieben Jahre dauern wird, bis die SNB ihre expansive Geldpolitik aufgeben wird und die Zinsen wieder steigen. Das Best-Case-Szenario sei 2024, ergänzte USB-Chefökonom Kalt. Aber man müsse auch bedenken, dass sich die SNB trotz aller Unabhängigkeitsbekundungen letztlich an der Europäischen Zentralbank orientieren müsse. «Am Ende des Tages sitzen Herr Jordan und Herr Zurbrügg im Seitenwagen des Töffs von Frau Lagarde.»