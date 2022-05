Zinswende Hypo-Zinsen durchbrechen schon die Marke von 2,5 Prozent – warum geht es dermassen schnell nach oben? Die Schweiz staunt, wie schnell die Hypothekarzinsen wieder nach oben gehen. Ein Finanzexperte hat eine mögliche Erklärung. Was heisst das für Schuldner?

Teure Aussichten: Die Finanzierung des Eigenheims ist kostspieliger als noch vor kurzem. Getty

Die Zinswende hat nochmals mehr Schub erhalten. In den USA hat die Federal Reserve Bank an ihrer Mai-Sitzung die Leitzinsen abermals heraufgesetzt, dieses Mal gleich um einen halben Prozentpunkt. Es ist die grösste Erhöhung seit über zwei Jahrzehnten. Zuletzt gab es dergleichen im Mai des Jahres 2000. Hingegen hält sich die Schweizerische Nationalbank bislang zurück: Ihr Leitzins steht, wo er seit über sieben Jahren steht, bei Minus 0,75 Prozent. Präsident Thomas Jordan hat eine Erhöhung nicht einmal angedeutet. Und dennoch sind die Zinsen schon stark gestiegen, und das dermassen schnell, dass mancher verblüfft zurückbleibt.

Die Zinsen auf 10-jährige Bundesobligationen standen letzten Sommer zeitweise bei Minus 0,4 Prozent; am letzten Freitagnachmittag leicht über 0,9 Prozent. So hoch waren sie zuletzt vor acht Jahren (siehe Grafik).

Eine Hypothek für zehn Jahr wurde letzten Sommer noch zu einem Zins von knapp über 1 Prozent geboten. Jetzt wollen die Banken im Durchschnitt schon über 2 Prozent haben. Das zeigt eine Erhebung des Onlineportals Hypotheke.ch (Siehe Grafik). Und einige Banken haben schon die Marke von 2,5 Prozent durchbrochen.

Wie erklärt sich Tempo und Ausmasse dieser Zinswende? Eine Erklärung ist, dass die Banken bereits vorwegnehmen, dass die Schweizerische Nationalbank ihre Leitzinsen bald erhöht. Doch Experte Adrian Wenger vom VZ Vermögenszentrum sagt, ein Teil der Erklärung finde sich bei den Versicherungen und Pensionskassen. «Sie kämpfen heute weniger hart als vor einem Jahr um jeden Kunden und jede Kundin - das erlaubt den Banken, höhere Hypothekar-Zinsen zu verlangen.»

Vor einem Jahr waren Hypotheken noch alternativlos. Der Anlagenotstand war gross, dem Staat musste man Zins zahlen, wenn man ihm Geld leihen wollte, von den Unternehmen bekam man auch kaum Zins. Es blieben nur Hypotheken. Also vergaben auch die Versicherungen zu hyperwettbewerbsfähigen Konditionen ihre Hypotheken - und unterboten regelmässig die Angebote der Bankenkonkurrenz, die so unter Zugzwang geriet. Die Kunden und Kundinnen waren umworben und glücklich.

Weniger glückliche Kundinnen und Kunden

Nun ist die Zinswende da, die Versicherungen haben wieder die Wahl. Dem Staat müssen sie nicht länger Zins zahlen; sie erhalten wieder einen. Von Unternehmen gibt es wieder mehr als 1 Prozent. In dieser neuen Welt müssen Versicherungen nicht länger um jede Hypotheke ringen - und setzen die Banken weniger unter Zugzwang. Die Kunden und Kundinnen sind weniger umworben, weniger glücklich - und erhalten Hypotheken zu teureren Konditionen angeboten.

«Die Banken haben heute mehr Spielraum, um für ihre Hypotheken höhere Zinsen zu verlangen», sagt Experte Wenger. «Der Wettbewerb am Hypothekarmarkt hat nachgelassen.»

Seinen Erkläransatz stützt Wenger erstens auf seine Beratertätigkeit, wo er Einblick hat in die Offerten, welche Kunden eingeholt haben von Banken, Versicherungen oder Pensionskassen. Vor ein paar Monaten hätten die kompetitiven Konditionen der Versicherungen noch Signalwirkung gehabt am Markt. Diese Angebote gäbe es nicht mehr. Das ist ein erstes Indiz.

Banken und Versicherungen näheren ihre Angebote einander an

Den Versicherungen und Pensionskassen steht wieder eine Vielzahl von Alternativen offen, ein zweites Indiz. Das zeigt etwa der Blick auf den «Swiss Bond Index», der bekannteste Schweizer Index von börsengehandelten Obligationen. Die im Index enthaltenen Obligationen werfen nun im Durchschnitt wieder über 1 Prozent ab. Vor einen Jahr waren es Minus 0,04 Prozent und im August 2019 gar Minus 0,6 Prozent. Wenger sagt dazu: «Das zeigt, dass die Attraktivität von Obligationen-Anlagen deutlich zugenommen hat.»

Und nicht zuletzt passen die Richtsätze zu seiner These, findet Wenger. Zu diesen Zinssätzen bieten die Banken und Versicherungen offiziell ihre Hypotheken an. Je nach Kunde oder Kundin können sie davon noch abweichen. An diesen Richtsätzen lasse sich ein Muster ablesen. Als die Zinsen von 2019 bis Ende 2021 besonders tief waren, da wurden die Banken von den Versicherungen unterboten. Nun nach der Zinswende nähern sich Banken und Versicherungen an, der Wettbewerb nimmt ab.

Die Versicherungen selbst winken jedoch ab. Bei der Swiss Life, einer marktführenden Versicherung, heisst es auf Anfrage, man könne diesen Erkläransatz nicht bestätigen: «Hypotheken sind für uns eine wichtige Anlageklasse.» Insbesondere Hypotheken mit langen Laufzeiten würden es ermöglichen, langfristig investiert zu sein - und dies in Schweizer Franken und mit guten Sicherheiten. «Swiss Life tritt darum weiterhin als aktive Hypothekenanbieterin auf.»

Zuvor geradezu gezwungen, Hypotheken zu vergeben

Der Druck auf die Pensionskassen und andere Versicherungen habe mit dem massiven Zinsanstieg sicherlich abgenommen, sagt Felix Oeschger vom Vergleichsdienst Moneyland. «Sie müssen nicht mehr unbedingt im Hypothekarmarkt tätig sein.» Zuvor sahen sich einige Pensionskassen geradezu dazu gezwungen, da es sonst auf sichere Anlagen wie Staatsanleihen nur negative Renditen gab. «Heute gibt es hingegen fast 0.9 Prozent auf 10-jährige Staatsanleihen, was durchaus annehmbar erscheint»

Jedoch fehle es noch an konkreten Daten, ob Pensionskassen und Versicherungen tatsächlich weniger aggressiv auftreten oder sich gar zurückziehen, sagt Oeschger. Dafür sei der Zinsanstieg noch nicht lange genug her. «In den nächsten Monaten wissen wir mehr.» Nur ein leichtes Indiz dafür lasse sich an den Richtsätzen feststellen. Die Banken hätten ihre Richtsätze für 10-jährige Hypotheken im Durchschnitt um 1,05 Prozentpunkte erhöht. Oeschger: «Versicherer erhöhten ihre Hypozinsen seit Jahresbeginn etwas stärker als Banken.»