Zug Abrupter Chefwechsel bei Seba Bank Auf eine weitere Finanzierungsrunde folgt ein überraschender Wechsel an der Seba-Spitze: Gründungsmitglied und bisheriger CEO Guido Bühler tritt ab, ein Externer übernimmt. Dieser soll aus dem Start-up ein «nachhaltiges Corporate» machen.

Tritt nach fast vier Jahren als Seba-CEO zurück: Guido Bühler. Bild: Walter Bieri / Keystone (Zürich, 12. November 2019)

Bei der Seba Bank in Zug soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Hierzu nimmt der Verwaltungsrat des auf Kryptoanlagen spezialisierten Finanzinstituts einen abrupten Wechsel an der Unternehmensspitze vor: Der bisherige CEO Guido Bühler tritt ab und übergibt die Nachfolge an Franz Bergmüller. Der 59-Jährige sitzt seit 2019 in der Geschäftsleitung von Adcubum, einem in St.Gallen ansässigen Softwarehersteller für die internationale Versicherungsbranche.

Übernimmt per 1. April das Zepter: IT-Fachmann Franz Bergmüller.

Die offizielle Stabsübergabe soll bereits am 1. April erfolgen. Bühler habe sich entschlossen, nach der erfolgreichen Etablierung des Instituts im Digital-Asset-Banking zurückzutreten, heisst es in einer am Montag verschickten Mitteilung von Seba. Auf Nachfrage sagt eine Sprecherin, Bühler werde bei der Bank «bis auf weiteres investiert und damit verbunden bleiben». Weitere Angaben zu dessen Zukunft machte sie nicht.

Spekulationen, wonach Bühler nach seinem Abgang als CEO in den Verwaltungsrat von Seba wechseln könnte, hatte dieser gegenüber dem Finanzportal «Finews» jüngst selbst dementiert. Er brauche jetzt einen «Cut», könne sich aber vorstellen, später in den Verwaltungsrat der Bank zu wechseln – falls dies «opportun und gewünscht» sei.

Neues Büro in Abu Dhabi eröffnet

Mit Bühler tritt ein weiteres Mitglied der Gründungsgeneration von Seba ab. Nach der Firmengründung im April 2018 und dem Erhalt der ersten Schweizer Kryptobank-Lizenz 2019 durch die Finanzmarktaufsicht Finma – zeitgleich mit der Zürcher Konkurrentin Sygnum – hatte die Zuger Bank wiederholt mit gewichtigen Abgängen von sich reden gemacht. Nach Personalrochaden und diversen Wechseln in der Geschäftsleitung wurden im vergangenen Jahr zudem Management und Unternehmensstruktur umgebaut.

Nun kommt es also auch zu einem Wechsel ganz oben. Mit Bergmüller übernehme «jemand mit fundiertem Fachwissen im Bereich der digitalen Technologien und umfassender Erfahrung im operativen Geschäft in einem streng regulierten Umfeld» das Zepter, kommentierte Verwaltungsratspräsidentin Päivi Rekonen den Entscheid. Der Deutsche, der vor seinem Engagement bei Adcubum zunächst als IT-Berater und danach 15 Jahre lang bei zwei deutschen Versicherungsunternehmen tätig war, solle Seba «erfolgreich durch die nächste Wachstumsphase führen».

Diese sieht unter anderem eine rasante Expansion der Kryptobank ins Ausland vor. Als Drehscheibe soll hierzu vor allem das neue Büro in Abu Dhabi dienen, das Seba vor einigen Tagen eröffnet hat.

«Mit der Expansion nach Abu Dhabi sind die Aufbauarbeiten abgeschlossen»,

erklärt die Sprecherin. Seba solle nun von einem Start-up in ein «nachhaltiges Corporate» transformiert werden.

Weitere Finanzierungsrunde über 110 Millionen Franken

Helfen dürfte dabei dem neuen CEO, dass er seinen Posten mit prall gefüllter Kasse antreten darf. Erst Mitte Januar hatte Seba eine Finanzierungsrunde über 110 Millionen Franken abgeschlossen – bereits die dritte seit 2019. Phasenweise war die Bank davor in finanzielle Schieflage geraten, wie aus dem Umfeld des Instituts zu vernehmen ist.

Bei der jüngsten Finanzspritze waren neben einem Konsortium aus neuen Investoren auch bestehende Kapitalgeber wie Julius Bär mit an Bord. Diese wollen vor allem eines: dass Seba noch schneller wächst.

Derweil lässt die Bank Fragen nach der Anzahl Kundenbeziehungen in der Schweiz oder im Ausland auch dieses Mal unbeantwortet. Nach eigenen Angaben ist sie inzwischen in über 25 Märkten weltweit tätig. Im vergangenen Jahr habe man etwa die Präsenz im Asien-Pazifik-Raum verstärkt, ergänzt die Sprecherin. In Zug beschäftige das Institut aktuell über 110 Mitarbeitende.