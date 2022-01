Zug CEO-Wechsel bei Bitcoin Suisse Der ehemalige Blackrock- und UBS-Manager Dirk Klee folgt auf Arthur Vayloyan, der aber Mitglied des Verwaltungsrats bleibt.

Der designierte Bitcoin-Suisse-CEO Dirk Klee. Bild: PD

Beim Zuger Kryptofinanzdienstleister Bitcoin Suisse kommt es zu einem Wechsel an der operativen Spitze. Arthur Vayloyan, seit November 2017 CEO, tritt per 31. März 2022 von seinem Amt zurück, bleibt aber laut einer Mitteilung Aktionär und Mitglied des Verwaltungsrats. Sein Nachfolger wird per 1. April Dirk Klee. Der Deutsche war zuletzt CEO Wealth Management & Investments bei der Bank Barclays UK. Davor war er unter anderem CEO beim US-amerikanischen Vermögensverwalters Blackrock in Deutschland, Österreich und Osteuropa sowie Chief Operating Officer Wealth Management bei der UBS. In dieser Funktion war er für das operative Geschäft der Schweizer Grossbank verantwortlich.

Tritt per 31. März 2022 von seinem Amt als CEO zurück: Arthur Vayloyan. Bild: Roger Grütter

Unter der Führung von Arthur Vayloyan entwickelte sich Bitcoin Suisse von einem 20-köpfigen Krypto-Startup zu einem Finanzdienstleister mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zuletzt war er insbesondere damit beschäftigt, das Unternehmen bezüglich Regulierung neu aufzustellen, nachdem die Finanzmarktaufsicht Mängel beim Thema Geldwäscherei festgestellt hatte.

Erst vor wenigen Tagen war es bereits im Verwaltungsrat zu einem Wechsel gekommen: Mitgründer Niklas Nikolajsen hat per 1. Januar 2022 das Präsidium an Luzius Meisser abgegeben. (mim)