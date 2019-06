Zuger Firma Bossard baut Luft- und Raumfahrtgeschäft mit einem Zukauf aus Das Zuger Industrieunternehmen Bossard baut das Geschäft in der Luft- und Raumfahrtindustrie aus. Bossard kauft von der deutschen Aquaero-Gruppe den Distributionsbereich der SACS Boysen Aerospace Group. Die Übernahme soll bis im Juli vollzogen werden. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

(sda) Boysen produziere hochwertige Verbindungslösungen und zeichne sich durch einen grossen internationalen Kundenkreis aus, teilte Bossard am Montag mit. Die im Jahr 1967 gegründete Firma mit Sitz in München erwirtschaftet mit ihren 54 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von umgerechnet 29 Millionen Franken und verfügt in Hamburg und im texanischen Irving über weitere Standorte.

Mit Boysen baut Bossard die Aktivitäten im Luft- und Raumfahrtindustrie weiter aus. Im Jahr 2015 hatte die Gruppe das US-Unternehmen Aero-Space Southwest übernommen, und sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz verfüge man seit 2016 über die offizielle Luftfahrtzertifizierung. Diese Zertifizierung sei notwendig, um sich in diesem Sektor betätigen zu können, heisst es es. Jüngst sei die Zertifizierung in Italien dazugekommen.