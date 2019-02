Zuger Fundamenta Group baut Verwaltungsrat um Aris Prepoudis übernimmt von David Garcia das Präsidium. Mitinhaber Javier Garcia verlässt das Aufsichtsgremium. Maurizio Minetti

Aris Prepoudis. (Bild: PD)

Im Verwaltungsrat der Zuger Fundamenta Group kommt es zu Veränderungen. Auf den 5. April 2019 übernimmt Aris Prepoudis die Nachfolge von David Garcia als Präsident. Prepoudis, der zuvor unter anderem CEO der Zürcher Investmentgesellschaft RobecoSAM war, bringt laut einer Mitteilung im Investment-Geschäft und in der Vermögensverwaltung mehrjährige nationale und internationale Erfahrung ein.

David Garcia. (Bild: PD)

David Garcia bleibt Mitglied des Aufsichtsgremiums. Er wird sich vermehrt auf Spezialaufgaben und Entwicklungen im Unternehmen konzentrieren. Gründer und Mitinhaber Javier Garcia wird hingegen aus dem Verwaltungsrat austreten. Seine Beteiligung am Unternehmen wird er aber aufrechterhalten, heisst es in einer Mitteilung.

Neu in den Verwaltungsrat gewählt werden ausserdem Ivo Furrer (Verwaltungsrat der Bank Julius Bär und der Helvetia), Christoph Zaborowski (ehemals Wüest Partner), Peter Barandun (Mobimo, Electrolux) und Martin Brendel (Leiter Investment bei der HanseMerkur).

Die Fundamenta Group ist auf Investments für Immobilienanlagen spezialisiert. Das Unternehmen will laut eigenen Angaben das Leistungsangebot weiter ausbauen und sich international weiter diversifizieren. Im Zuge dieser angestrebten Entwicklung soll das Angebot an Immobilien-Anlageprodukten und Dienstleistungen für Immobilienbesitzer erweitert werden. In Zug beschäftigt das Unternehmen aktuell 32 Mitarbeitende. In Deutschland sind es 16 Angestellte.