Zuger Invision kauft Langenthaler Pommes-Hersteller Kadi Das Management des Herstellers von Kühl- und Tiefkühlprodukten bleibt am Unternehmen beteiligt. Maurizio Minetti

Ein Produkt der Kadi AG in Langenthal. (Bild: PD)

Die Zuger Beteiligungsgesellschaft Invision übernimmt für einen nicht genannten Betrag die Mehrheit der Kadi AG mit Sitz im oberaargauischen Langenthal. Kadi stellt Kühl- und Tiefkühlprodukte wie Pommes Frites her. 2017 erzielte Kadi mit 180 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 70 Millionen Franken. Die Transaktion wird rückwirkend auf den 1. Oktober 2018 durchgeführt, heisst es in einer Mitteilung.



Kadi gehörte seit 2013 mehrheitlich der Münchner Investmentgesellschaft Paragon Partners. Das Management unter der Führung von CEO Christof Lehmann bleibt laut Mitteilung bis auf die Pensionierung von Finanzchef Kurt Mosimann unverändert im Amt und weiterhin am Unternehmen beteiligt. «Wir sind sehr erfreut, mit dem neuen Mehrheitsaktionär einen erfahrenen und unternehmerischen Investor aus der Schweiz an der Seite zu haben, der unsere Unabhängigkeit sicherstellt und sich zu unserem Produktionsstandort Langenthal und allen Arbeitsplätzen bekennt», so Lehmann.

Invision hat sich auf Nachfolgelösungen spezialisiert. 1997 in Zug gegründet, hat Invision bislang mehr als 850 Millionen Franken Eigenkapital in über 50 Unternehmen investiert.