Zurich Versicherung kauft Firmenkundengeschäft der CSS Zurich Schweiz erwirbt von der CSS das Geschäft mit Firmenkunden. Die Mitarbeiter erhalten eine neue Stelle zu vergleichbaren Konditionen. In Kriens vergrössert Zurich ihren Innerschweizer Regionalsitz.

(sre) Zurich Schweiz übernimmt das Geschäft mit Firmenkunden von der CSS. Wie die Versicherungen mitteilen, wechseln rund 30'000 Kunden der Kollektiv-Krankentaggeld- und der obligatorischen Unfallversicherung sowie der Unfallzusatzversicherung zur Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG. Zurich werde deren Policen zu gleichen Konditionen weiterführen.

Juan Beer, CEO Zurich Schweiz, erklärt: «Mit dem Kauf unterstreichen wir unsere Strategie, unsere Stellung im Firmenkundengeschäft kontinuierlich auszubauen und unser Geschäftsportfolio weiter zu diversifizieren. KMU (kleine und mittlere Unternehmen) sind das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Nach den Investitionen der letzten zwölf Monate in die Modernisierung unserer Produkte und Dienstleistungen freuen wir uns darauf, weitere 30'000 Kunden in relevanten Präventions-, Risiko- und Vorsorgethemen unterstützen zu dürfen.»

Die CSS will sich künftig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und die Positionierung als Gesundheitspartner vorantreiben. Philomena Colatrella, CEO der CSS Versicherung AG, ist überzeugt, mit Zurich die beste Lösung für ihre Kunden gefunden zu haben: «Zurich Schweiz ist ein Partner mit ausgewiesener Kompetenz in der Krankentaggeld- und der Unfallversicherung, der die Firmen umfassend betreuen wird. Die Mitarbeiter des Unternehmensgeschäfts erhalten bei Zurich Schweiz eine berufliche Perspektive.»

Neue Stelle für CSS-Mitarbeitende

68 Mitarbeiter der CSS wechseln zu Zurich Schweiz. Sie würden an den bisherigen Standorten zu vergleichbaren Bedingungen weiter beschäftigt. «Es freut mich sehr, die Mitarbeiter der CSS in der Zurich-Familie willkommen zu heissen», sagt Zurich Schweiz CEO Juan Beer. Für weitere neun Mitarbeiter suche die CSS gemeinsam mit der Zurich Schweiz eine Anschlusslösung.

Zurich baut so ihren Innerschweizer Regionalsitz aus und bezieht Mitte 2020 unweit des bisherigen Standorts in Kriens in der Überbauung «Matteo» neue Räumlichkeiten. Der Sitz bietet laut Mitteilung Platz für rund 150 Mitarbeiter und werde den Kunden unter anderem auch die Dienstleistungen einer Generalagentur anbieten.

Die Übertragung des Portfolios erfolgt voraussichtlich Mitte 2020 und ist vorbehältlich der Zustimmung der Wettbewerbskommission sowie der Eidgenössischen Finanzmarkaufsicht.