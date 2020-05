Zusatzrunde für den Glencore-Präsidenten Bevor sich der Glencore-Präsident verabschieden kann, soll er die offenen Rechtsfälle des Baarer Rohstoffkonzerns mit der Justiz in Amerika und England lösen. Das gefällt manchen Aktionären nicht.

Glencore-Hauptsitz in Baar. Am Rohstoffhimmel scheint die Sonne derzeit nicht. Arnd Wiegmann/Reuters (Baar, 18. Juli 2017)

Kurz vor der Glencore-Generalversammlung am 2. Juni wird die Abwahl von Verwaltungsräten gefordert. Das Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR), eine Organisation zur Interessenvertretung von Aktionären, und Pirc, ein britischer Stimmrechtsberater, zu dessen Kunden auch Pensionskassen gehören, wünschen die Abwahl von Verwaltungsrat Peter Coates, der unter anderem für den Bereich Arbeitssicherheit verantwortlich ist. Ihm wird wegen der Zunahme an Unfällen in den Glencore-Minen Versagen vorgeworfen. Die ACCR attestiert ihm zudem, fragwürdige Ansichten zum Klimawandel geäussert zu haben.

Wie die «Financial Times» berichtet, fordert Pirc zudem, den Verwaltungsratspräsidenten Tony Hayward nicht mehr zu wählen. Einerseits wird dafür ein bekanntes Argument genannt. Hayward war 2010 zum Zeitpunkt der Explosion der Ölplattform Deepwater-Horizon Chef des Ölkonzerns BP. Deshalb bestünden Bedenken hinsichtlich seiner Erfolgsbilanz. Anderseits verstärkt wird die Forderung nach der Abwahl Haywards nun durch ein anderes Argument: Hayward gehört dem Verwaltungsrat bereits seit 2011 an, ist seit 2014 dessen Präsident. Gemäss den britischen Grundsätzen der guten Unternehmensführung (Corporate Governance) wird empfohlen, dass Verwaltungsräte zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit nicht länger als neun Jahre tätig sind. Pirc äussert deshalb Bedanken bezüglich der Länge der Amtszeit. Glencore jedoch empfiehlt die Wiederwahl unter anderem mit Verweis auf Haywards Zuständigkeit für die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen der Aufsichtsbehörden in den USA und Grossbritannien. Offenbar soll der vormalige BP-Chef diese offenen Rechtsfälle gegen Glencore noch abschliessen.

Aktie stürzte wegen Corona ab

Glencore hat auch abgesehen davon bewegte Monate hinter sich. Der Schock durch die Covid-19-Pandemie liess die Rohstoffpreise abstürzen. Nur noch 112,50 Pence Sterling war die Aktie am 23. März an der Londoner Börse wert. Inzwischen hat sich die Aktie zwar etwas erholt, steht mit 157 Pence Sterling aber immer noch einen Drittel unter dem Niveau von Anfang Jahr. Glencore reagierte auf die Krise und stellte beispielsweise wegen des niedrigen Kupferpreises, Reiserestriktionen und Unterbrüchen in internationalen Logistikketten die Förderung in seiner Mine in Sambia ein. Das gefiel der Regierung aber nicht, die auf die Einnahmen angewiesen ist. Sie verbot dem lokalen Glencore-Geschäftsführer im April, das Land zu verlassen.

Anlässlich einer telefonischen Aktionärsfragerunde, welche das Diskussionsforum der Generalversammlung vom 2. Juni ersetzen sollte, sagte CEO Ivan Glasenberg nun, dass die Mehrheit der Anlagen normal produzierten. Der Konzern habe aber wegen der Krise Rückgänge bei der Förderung verschiedener Rohstoffe zu verzeichnen. Über die Preise sagte Glasenberg, diese seien so tief gefallen, dass eine kostendeckende Produktion nur noch schwerlich möglich sei. Auch deshalb hat der Konzern seine Förderziele fürs laufende Jahr nach unten korrigiert. «Wert geht vor Volumen», so Glasenberg, und der Markt solle nicht überschwemmt und möglichst kein Überschuss produziert werden.

Wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die finanzielle Position des Konzerns hatte die Ratingagentur Moody’s den Ausblick der einigermassen komfortablen Bonitätsnote von Glencore (Baa1) Anfang Mai von «stabil» auf «negativ» gesenkt. Für einen Konzern wie Glencore mit milliardenschweren Verbindlichkeiten ist eine gute Bonitätsnote nur schon deshalb wichtig, weil diese die Zinskosten verringert.

17 Todesfälle in den Minen

Kurz darauf hatte Glencore seinen Nachhaltigkeitsbericht zum letzten Jahr verschickt. Während es Positives im Bereich der Senkung von Emissionen zu vermelden gibt, bleibt ein grosses Problem: Gemäss des Berichts starben 2019 erneut 17 Mitarbeiter in Glencore-Minen, 4 mehr als im Vorjahr. Ein bekanntes Problem, das der Konzern eigentlich angekündigt hatte, in den Griff zu bekommen. Auch dazu äusserte sich Glasenberg. Die Performance sei inakzeptabel, sagte er. Er sehe aber durch die gestarteten Programme und gemachten Risikoanalysen nun deutliche Fortschritte in diesem Bereich.

Dass es nun am Dienstag nächste Woche tatsächlich zu einer Aktionärsrevolte gegen Verwaltungsräte kommt, ist aber unwahrscheinlich. Nicht nur haben mit Ivan Glasenberg und dem katarischen Staatsfonds zwei managementtreue Aktionäre fast ein Fünftel der Stimmrechte in der Hand. Auch die beiden weltweit grössten Stimmrechtsvertreter ISS und Glass Lewis haben etwa gegen eine Wiederwahl Haywards nichts einzuwenden.