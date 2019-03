Zwei Zentralschweizer Versicherungsbroker schliessen sich zusammen

Die Neutrass-Residenz AG in Rotkreuz/ZG schliesst sich mit der in Sempach/LU domizilierten Versicherungs-Treuhand Furrer + Partner AG unter dem Namen Neutrass per sofort zusammen. Der Schritt wird mit dem Wandel in der Finanzindustrie begründet.