Einst stand das WEF vor dem Aus – dann wurde es zum mächtigsten Anlass der Welt

Morgen beginnt das 49. WEF. Ein sagenumwobener Event: In Davos kündete sich der Fall des Eisernen Vorhangs an, hier wurde Nelson Mandela gefeiert, hier leistete die Elite in der Finanzkrise Abbitte. Das WEF – es widerspiegelt ein halbes Jahrhundert Weltgeschichte.