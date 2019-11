2018 haben in der Zentralschweiz weniger Personen Sozialhilfe bezogen Im Jahr 2018 wurden in der Zentralschweiz 15'358 Personen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. Das sind 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Am stärksten ist die Abnahme in den Kantonen Obwalden, Uri und Luzern.

(fmü) Der Kanton Luzern weist mit 2,4 Prozent von allen Zentralschweizer Kantonen die deutlich höchste Sozialhilfequote auf. 9'775 Personen wurden 2018 mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. Allerdings ist die Sozialhilfequote im Kanton seit 2011 erstmals rückläufig. Wie Lustat Statistik Luzern am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung schreibt, gab es im verganenen Jahr 500 Empfängerinnen und Empfänger weniger als im Vorjahr.

Dieser Rückgang ist gemäss Lustat darauf zurückzuführen, dass die Zahl ausländischer Bezügerinnen und Bezüger abgenommen hat. Auch hätten weniger Erwerbslose und Nichterwerbspersonen Sozialhilfe bezogen.

Zentrums- und Agglomerationsgemeinden weisen oft eine überdurchschnittliche Sozialhilfequote aus, weil Personen mit einem erhöhten Sozialhilferisiko häufig in urbanen Räumen leben, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Sozialhilfequote in der Stadt Luzern lag 2018 mit 3,9 Prozent denn auch klar über dem kantonalen Durchschnitt. Höher lag die Sozialhilfequote in Emmen (4,1 %) und Kriens (4,2 %).

Quote in Obwalden und Uri ebenfalls rückläufig

Im Kanton Obwalden wurden 2018 insgesamt 403 Personen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. Die Sozialhilfequote ist damit auf 1,1 Prozent gesunken (-6,5 %). In Uri waren es 440 Personen, die im Vorjahr Sozialhilfe bezogen. Die Quote ist mit 1,2 Prozent ebenfalls rückläufig (-0,1 %).

Die tiefste Sozialhilfequote aller Zentralschweizer Kantone wies 2018 Nidwalden auf. 388 Personen und damit 0,9 Prozent der Nidwaldner waren auf Sozialhilfe angewiesen.

Seit vier Jahren auf unverändertem Niveau liegt die Sozialhilfequote im Kanton Schwyz. 2018 wurden 2'260 Personen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt, das sind 1,4 Prozent der Wohnbevölkerung. Auch im Kanton Zug blieb die Quote stabil. Sie betrug 1,7 Prozent und verblieb damit im siebten Jahr in Folge auf unverändertem Niveau. Es waren insgesamt 2'092 Zugerinnen und Zuger, die mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt wurden.

Damit liegen alle Zentralschweizer Kantone unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 3,3 Prozent aus dem Jahr 2017.