A2 vor dem Gotthardtunnel wegen Schnee gesperrt

Die Schneeräumungsarbeiten an der Schöllenenstrasse zwischen Göschenen und Andermatt laufen am Montag, 11. Maerz 2019 auf Hochtouren. In weiten Teilen der Zentralschweizer Voralpen brachte ein Schneesturm ergiebige Schneemassen. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)

Die Schneeräumungsarbeiten an der Schöllenenstrasse zwischen Göschenen und Andermatt laufen am Montag, 11. Maerz 2019 auf Hochtouren. In weiten Teilen der Zentralschweizer Voralpen brachte ein Schneesturm ergiebige Schneemassen. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)

Die Schneeräumungsarbeiten an der Schöllenenstrasse zwischen Göschenen und Andermatt laufen am Montag, 11. Maerz 2019 auf Hochtouren. In weiten Teilen der Zentralschweizer Voralpen brachte ein Schneesturm ergiebige Schneemassen. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)

Die Schneeräumungsarbeiten an der Schöllenenstrasse zwischen Göschenen und Andermatt laufen am Montag, 11. Maerz 2019 auf Hochtouren. In weiten Teilen der Zentralschweizer Voralpen brachte ein Schneesturm ergiebige Schneemassen. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)

Die Schneeräumungsarbeiten an der Schöllenenstrasse zwischen Göschenen und Andermatt laufen am Montag, 11. Maerz 2019 auf Hochtouren. In weiten Teilen der Zentralschweizer Voralpen brachte ein Schneesturm ergiebige Schneemassen. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)