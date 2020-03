Acht Fälle in Luzern, sieben in Zug und sieben in Schwyz: die Zentralschweizer Übersicht zum Corona-Virus Das Corona-Virus hält derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz in Atem. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus sortiert nach Kantonen.

Das Wichtigste in Kürze

Am 28. Februar verordnete der Bundesrat ein Veranstaltungsverbot ab 1000 Personen . Bei Veranstaltungen mit weniger als tausend Personen muss gemäss Bundesrat (Medienkonferenz vom Mittwochabend) eine Risikoeinschätzung der Veranstalter zusammen mit den kantonalen Behörden erfolgen.

In der Zentralschweiz gibt es derzeit 22 bestätigte Fälle (Stand 10. März 16.30 Uhr): acht Fälle im Kanton Luzern, sieben im Kanton Schwyz und sieben in Zug.

Weil das Informationsbedürfnis der Bevölkerung derzeit gross ist, hat der Bund die Infoline Corona-Virus ausgebaut.

Der Luzerner Kantonsapotheker Stephan Luterbacher beantwortet Leserfragen:

Im Kanton Luzern hat sich die Zahl der mit dem neuen Corona-Virus infizierten Personen auf acht erhöht (Stand 10. März, 16.30 Uhr). Das sind drei Fälle mehr als am Vortag.

Ältere Menschen zählen wegen des Corona-Virus zur Risikogruppe. Der Kanton Luzern nimmt sich gemäss Medienmitteilung zum Ziel, besonders gefährdete Personen verstärkt zu schützen. Die Sitzung des Grossen Stadtrates von Luzern vom 12. März wird durchgeführt.

Am 3. März teilte die Zuger Gesundheitsdirektion mit, dass sich eine Person mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Es handelte sich um einen 21-jährigen Mann, der im Kantonsgebiet wohnhaft ist, heisst es in der Mitteilung. Es war der erste bestätigte Fall in der Zentralschweiz.

Am Donnerstagmorgen meldete der Kanton zudem, dass zwei weitere Personen aus dem Kanton Zug positiv getestet wurden. Am Freitagabend um 18 Uhr gab es in Zug insgesamt fünf bestätigte Corona-Fälle. Das BAG korrigierte die Zahl am Sonntag auf sieben.

Die Behörden halten sich zudem nach wie vor an die Vorgaben des Bundes. Veranstaltungen über 1000 Personen dürfen somit bis auf Weiteres nicht durchgeführt werden.

Der Kanton Nidwalden zog die Zügel an: Als erster Zentralschweizer Kanton setzte er am 3. März die Obergrenze für Veranstaltungen bei 200 Personen – auch wenn bisher noch kein bestätigter Fall vorliegt. «Es ist nicht auszuschliessen, dass an entsprechenden Veranstaltungen Personen teilnehmen, die das Virus in sich tragen und übertragen können», begründete der Kanton seine Entscheidung.

Während Nidwalden vorgeprescht war und Veranstaltungen ab 200 Personen verboten hatte, gibt sich der Kantonsnachbar zurückhaltender. In Obwalden gilt für Anlässe und Veranstaltungen mit mehr als 150 Personen eine Meldepflicht. Massnahmen trifft auch das Kantonsspital Obwalden. Der Pandemie-Führungsstab des Spitals beschränkt die Besuchszeiten.

Bei den drei ersten bestätigten Corona-Virus-Fälle handelt es sich um einen Mann (26) und um zwei Frauen im Alter von 43 und 55 Jahren. Eine Person ist im Spital Schwyz hospitalisiert und zwei Personen befinden sich in betreuter Quarantäne zu Hause. Allen drei Personen gehe es den Umständen entsprechend gut.

Bei einer der Personen, die sich Zuhause in Quarantäne befinden, handelt es sich um einen oder eine Mitarbeiterin der Seeklinik Brunnen. Die anderen Mitarbeiter und stationäre Patienten wurden am Mittwochmorgen über den Fall informiert, teilt die Seeklinik mit. Die andere Person, die sich in privater Quarantäne befindet, ist eine Mitarbeiterin des Messerherstellers Victorinox. Sie steckte sich in Norditalien an.

Wie das Departement des Innern am Freitag bekanntgegeben hat, sind drei neue Infektionen bekannt geworden, die alle aus dem Umfeld der bisher bekannten drei Fälle stammen. Es handelt sich um eine Frau und zwei Männer im Alter zwischen 17 und 47 Jahren. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Corona-Patienten im Kanton Schwyz auf sechs. Das BAG korrigierte die Zahl am Sonntag auf sieben.

Der Kanton Schwyz setzt seit Dienstag voraus, dass Anlässe ab 150 Personen bewilligt werden müssen.

