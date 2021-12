Basteln Design-Kerzen: (K)ein Lichtlein brennt Statt teure Kerzen in hippem Design zu kaufen, wollte die Autorin diese selber zurecht biegen. Das ging gründlich schief.

Adventszeit ist Bastelzeit: Logisch, dass auch ich als Dekorationsfreak in dieser Zeit Neues ausprobiere. Oft bereiten mir die nicht ganz perfekten Ergebnisse Freude. Diesmal bin ich jedoch kläglich gescheitert. Die Versuchsanordnung: Kerzen werden für mehrere Minuten in warmes Wasser gelegt und anschliessend gezwirbelt oder gebogen, um einen optischen Twist zu erhalten. Glaubt man Blogs, Instagram oder Pinterest ist das gerade angesagtes Kerzen-Design. So weit, so verständlich.

Doch mal war das Wasser viel zu heiss, die äusserste Wachsschicht löste sich. Und der Versuch die Kerzen zu verdrehen, endete mit zerquetschten Enden. Dann war das Wasser zu kalt und die Kerzen brachen ab, statt sich zu hübschen Formen verbiegen zu lassen. Hinzu kam, dass ich ausgerechnet rot ummantelte Kerzen für das Experiment ausgewählt hatte. In der Küche sah es deswegen nicht nach Adventszauber sondern nach Halloween-Grusel aus. Kein besinnlicher Anblick.

Missglückter Kerzen-Twist-Versuch: Ist das Kunst oder kann das weg? Bild: spe

Meine Geduld war erschöpft, bevor ich die perfekte Temperatur für die von mir ausgewählten Kerzen gefunden hatte. Jetzt blicke ich – doch ganz zufrieden – auf die stinknormalen geraden Stabkerzen aus dem Laden. Sie verbreiten einen angenehmen Schein. Auch die Einfachheit hat ihren Reiz. Und ich lasse mich schliesslich auch nicht gerne verbiegen.