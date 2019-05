Agatha Reber-Müller sitzt neu in der Bildungskommission von Romoos In der vierköpfigen Bildungskommission von Romoos kommt es zu einem Wechsel. Agatha Reber-Müller ersetzt Jeannette Stadelmann-Birrer.

(lur)

Die 64 Stimmberechtigten von Romoos haben an ihrer Gemeindeversammlung am Freitag Agatha Reber-Müller einstimmig in die Bildungskommission gewählt. Sie ersetzt dort die zurückgetretene Jeannette Stadelmann-Birrer.



Reber gesellt sich in der Kommission zu deren Präsidentin Doris Bieri-Unternährer, Sandra Furrer-Riedweg und alt Nationalrat Ruedi Lustenberger (CVP).

Reber ist verheiratet und Mutter. Sie lebt in Fontannen bei Wolhusen.