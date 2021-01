Agglomerationsprogramm Luzerner Regierung beantragt einen Sonderkredit für die Rängglochstrasse Die Kantonsstrassen zwischen Kriens und Luzern sollen im Abschnitt Ränggloch saniert, ausgebaut und mit einer durchgehenden Radverkehrsanlage versehen werden. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Kantonsstrassenprojekt bewilligt und beantragt dem Kantonsrat, einen Sonderkredit von 53 Millionen Franken zu sprechen.

Ein Erdrutsch auf der Kantonsstrasse zwischen Blatten und Kriens im Renggloch. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 13. Juni 2018)

(dvm) Im Abschnitt Ränggloch genügt die Kantonsstrasse den heutigen Nutzungsanforderungen nicht mehr und ist sanierungsbedürftig: Die Strasse ist zu schmal, ohne Veloweg und ist stark von Erdrutschen und Steinschlag bedroht. Weiter ist der bauliche Zustand der Fahrbahn und der Kunstbauten schlecht. Der Knoten Horüti mit Anschluss an die Kantonsstrasse K 33a ist zudem wegen seiner ungewöhnlichen Form gefährlich und verursacht viele Unfälle.

Aus diesem Grund soll die Kantonsstrasse saniert und ausgebaut werden. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Kantonsstrassenprojekt bewilligt und beantragt nun dem Kantonsrat, einen Sonderkredit von 53 Millionen Franken zu sprechen, wie es in einer entsprechenden Mitteilung des Kantons heisst.



Sichere Strasse für Auto- und Velofahrer

Mit dem Kantonsstrassenprojekt solle der betroffene Strassenabschnitt gemäss den heutigen Normen und Anforderungen saniert, verbreitert und mit einem Rad- und Gehweg ergänzt werden. Damit könne die Verkehrssicherheit, insbesondere für den Langsamverkehr, verbessert werden.

Mit dem geplanten neuen Brückenbauwerk und den weiteren Kunstbauten werde die Strasse nachhaltig vor Naturgefahren geschützt. Unterstützt werde dies auch durch Massnahmen zum langfristigen Unterhalt des Schutzwaldes, die ebenfalls im Rahmen des Projekts realisiert werden sollen.



18-monatige Totalsperrung nötig

Die Realisierung der rund 160 Meter langen Brücke und deren Stützmauern ist laut den Behörden nur während einer rund 18-monatigen Totalsperrung der Kantonsstrasse für den Verkehr möglich. Die Totalsperrung werde insbesondere in der Stadt Luzern grössere Verkehrsverlagerungen auslösen, die durch flankierende Massnahmen eingedämmt und gelenkt werden sollen. Damit soll erreicht werden, dass der öffentliche Busverkehr durch die Verkehrsverlagerungen während der Sperrung nicht zusätzlich behindert wird. So sind zum Beispiel in Littau provisorische Busbevorzugungsmassnahmen auf der Luzernerstrasse, der Rothenstrasse sowie der Ritterstrasse vorgesehen. Der nicht ortsbezogene Verkehr soll prioritär über die Autobahn gelenkt werden.



Als nächstes steht der Baubeschluss durch den Kantonsrat an. Da sich die Projektkosten auf 53 Millionen Franken belaufen, unterliegt das Projekt dem obligatorischen Referendum. Der Baubeginn ist gemäss den Behörden frühestens 2022 und die Vollsperrung für die Jahre 2023/2024 geplant.