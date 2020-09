Albert Koechlin Stiftung unterstützt die Zentralschweizer Kulturlandschaft Mit 700'000 Franken möchte die Albert Koechlin Stiftung der Kulturlandschaft der Zentralschweiz während der Coronakrise unter die Arme greifen.

Die Albert Koechlin Stiftung bietet zur Unterstützung der Innerschweizer Kulturlandschaft verschiedene Angebote und Projekte an. Bild: Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung, (Luzern, 22. Juni 2020)

(pjm) Mit unterschiedlichen Angeboten und Projekten will die Albert Koechlin Stiftung (AKS) die von der Coronakrise gebeutelte Kulturlandschaft der Zentralschweiz fördern. Wie die Stiftung bekannt gibt, richten sich die Unterstützungsangebote an professionell ausgerichtete Kulturschaffende, sowie nicht gewinnorientierte, kleine und mittlere Kulturorganisationen aus der Zentralschweiz.

Die AKS schreibt zu diesem Zweck Werk- und Fördermittelbeiträge aus. Damit soll in Zeiten geringer Auftrittsmöglichkeiten das künstlerische Schaffen in den Bereichen Werk und Recherche ermöglicht werden. Zudem sind Investitionen in Kulturinstitutionen und Kulturveranstalter, sowie Kostenbeteiligungen bei der Beratung durch Fachpersonen geplant. Mit weiteren Beiträgen soll Kulturschaffenden in akuten finanziellen Notlagen geholfen werden.

Für die Hilfsmassnahmen stellt die AKS 700'000 Franken zur Verfügung.