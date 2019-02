Amerikaner und Schweizer entdecken die Stadt Luzern und die Zentralschweiz neu Im Jahr 2018 verzeichneten sowohl die Stadt Luzern als auch die Region Luzern-Vierwaldstättersee mehr Logiernächte als im Vorjahr. Vor allem Übernachtungen von Amerikanern und Schweizern nahmen vergleichsweise stark zu. Sandra Peter

Die Leuchtenstadt im Winterkleid. (Leserbild: Walter Buholzer, Luzern, 4. Februar 2019)

In der Stadt Luzern wurden im Jahr 2018 gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) so viele Übernachtungen gezählt wie noch nie zuvor: 1'399'288. Dies entspricht einer Zunahme von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtregion Luzern-Vierwaldstättersee verzeichnet eine Zunahme von 5,9 Prozent auf total 3'862'374 Logiernächte. Damit legt die Ferienregion mit den Kantonen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden und Schwyz das schweizweit grösste Wachstum der 13 Schweizer Ferienregionen vor.

Zentralschweiz bei Amerikanern und Schweizern beliebter

Die Zunahme in der Stadt Luzern und der Region Zentralschweiz sei vor allem auf mehr Gäste aus der Schweiz und Amerika zurückzuführen, teilt Luzern Tourismus am Dienstag mit.

In der Stadt Luzern stiegen die Logiernächtezahlen von Gästen aus der USA um 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Die Übernachtungen von Schweizern nahmen um 4,5 Prozent zu. Insgesamt haben Schweizer und Schweizerinnen 310'321 Nächte in Luzerner Hotels verbracht. Logiernächte von asiatischen Gästen nahmen um rund 0,5 Prozent zu, jene von europäischen Besuchern nahmen um 1,4 Prozent ab.

Auch die Region Luzern-Vierwaldstättersee verzeichnet 16 Prozent mehr Logiernächte von US-Amerikanern. Die Übernachtungen von Gästen aus der Schweiz stiegen um 6,9 Prozent auf total 1'555'863 an. Im Gegensatz zur Stadt Luzern, haben in der Region Luzern-Vierwaldstättersee Übernachtungen von Gästen aus Europa um 3 Prozent zugenommen, vor allem aus Deutschland. Die Anzahl Logiernächte von asiatischen Gästen hat um 4 Prozent zugenommen.

Für den Erfolg seien die «bekannte Marke, eine aktive Marktbearbeitung, gut funktionierende Kooperationsmodelle innerhalb der Region sowie das vielfältige Angebot» verantwortlich, so Luzern Tourismus.

Schweizer knacken eigenen Rekord

Insgesamt verzeichnete die Schweizer Hotellerie im Jahr 2018 38,8 Millionen Logiernächte, was einem Rekordwert entspricht. Die Übernachtungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent an. 17,4 Millionen Logiernächte generierten dabei die Schweizer in ihrem Heimatland selber - ein neuer Rekord. 21,4 Millionen der Logiernächte gehen auf Gäste aus dem Ausland zurück. Dies ist gemäss BFS das beste Ergebnis der letzten zehn Jahre. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag 2018 bei 2 Nächten.