An diesen Orten in der Zentralschweiz treten Politiker und Einheimische ans Rednerpult In unserer Auswahl finden Sie eine Übersicht über die Zentralschweizer Bundesfeiern. Nebst prominenten Gästen halten in diversen Gemeinden auch Einheimische eine Ansprache zum Nationalfeiertag. Chiara Stäheli

Im letzten Jahr hat der damalige Bundespräsident Alain Berset auf dem Rütli eine Ansprache gehalten. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer, 1. August 2018)

In der ganzen Zentralschweiz finden am 31. Juli und am 1. August Anlässe statt, an denen die unterschiedlichsten Festredner ihre Gedanken zum Bund der Eidgenossenschaft mitteilen.

Wir präsentieren eine Auswahl von Bundesfeiern, an denen den Worten von Politikern, Autoren und diversen anderen Funktionsträgern gelauscht werden kann.

Anlässe vom 31. Juli:

Stadt Luzern: Auf dem Europaplatz findet die Bundesfeier bereits am 31. Juli ab 16 Uhr statt. Am Abend wird Bundeskanzler Walter Thurnherr seine Worte an die Bevölkerung richten. Weiter geht die Feier ab 22 Uhr mit DJ Maik Wisler.

Auf dem Europaplatz findet die Bundesfeier bereits am 31. Juli ab 16 Uhr statt. Am Abend wird Bundeskanzler Walter Thurnherr seine Worte an die Bevölkerung richten. Weiter geht die Feier ab 22 Uhr mit DJ Maik Wisler. Hochdorf LU: Auch in Hochdorf finden die Festlichkeiten bereits am 31. Juli ab 16.30 Uhr statt. Nationalrat und CVP-Präsident Gerhard Pfister wird auf dem Brauiplatz seine Festrede halten.

Anlässe vom 1. August:

Kanton Luzern

Rütli: Am Geburtsort der Eidgenossenschaft wird heuer die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen die Festansprache halten. Teilnahmeberechtigt sind nur angemeldete Gäste.

Am Geburtsort der Eidgenossenschaft wird heuer die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen die Festansprache halten. Teilnahmeberechtigt sind nur angemeldete Gäste. Marbach LU: Auf der Marbachegg spricht die Luzerner Kantonsratspräsidentin Hildegard Meier-Schöpfer um 20.15 Uhr zu den Gästen.

Auf der Marbachegg spricht die Luzerner Kantonsratspräsidentin Hildegard Meier-Schöpfer um 20.15 Uhr zu den Gästen. Weggis und Rigi Kaltbad LU: Auf Rigi Kaltbad startet die 1. August-Feier um 15 Uhr. Begleitet wird diese von vielen folkloristischen Darbietungen. In Weggis folgt dann um 19 Uhr die Andacht in der katholischen Kirche. Anschliessend wird auf dem Dorfplatz weitergefeiert.

Auf Rigi Kaltbad startet die 1. August-Feier um 15 Uhr. Begleitet wird diese von vielen folkloristischen Darbietungen. In Weggis folgt dann um 19 Uhr die Andacht in der katholischen Kirche. Anschliessend wird auf dem Dorfplatz weitergefeiert. Sempach LU: Wer sich am 1. August ab 17 Uhr in Sempach aufhält, der kann mitverfolgen, wie Einheimische ans Rednerpult treten und ihre Gedanken zur Vielfalt der Dialekte präsentieren.

Wer sich am 1. August ab 17 Uhr in Sempach aufhält, der kann mitverfolgen, wie Einheimische ans Rednerpult treten und ihre Gedanken zur Vielfalt der Dialekte präsentieren. Vitznau LU: Ab 17.45 Uhr beginnt die Feier im Kurpark Vitznau. Dort wird Ingrid Oehen, Zentralpräsidentin des Schweizer Samariterbunds, eine Ansprache halten.

Ab 17.45 Uhr beginnt die Feier im Kurpark Vitznau. Dort wird Ingrid Oehen, Zentralpräsidentin des Schweizer Samariterbunds, eine Ansprache halten. Horw LU: Morgens um 10 Uhr wird der Eicher SVP-Nationalrat Franz Grüter in der Horwerhalle seine Gedanken zum 1. August mitteilen.

Kanton Zug

Oberägeri ZG: Kein Politiker, sondern der Eishockey-Nationalteam-Coach Patrick Fischer spricht im Festzelt am Zugersee zu den Gästen. Das Fest beginnt um 18 Uhr.

Kein Politiker, sondern der Eishockey-Nationalteam-Coach Patrick Fischer spricht im Festzelt am Zugersee zu den Gästen. Das Fest beginnt um 18 Uhr. Hünenberg ZG: Ab 18 Uhr findet auf dem Dorfplatz die Bundesfeier statt. Auf die Rede des 14-jährigen Jungschwingers Michael Weibel um 20.30 Uhr dürfen die Hünenberger und auswärtige Gäste gespannt sein.

Ab 18 Uhr findet auf dem Dorfplatz die Bundesfeier statt. Auf die Rede des 14-jährigen Jungschwingers Michael Weibel um 20.30 Uhr dürfen die Hünenberger und auswärtige Gäste gespannt sein. Stadt Zug: Ab 17 Uhr wird der Landsgemeindeplatz zum Festgelände. Dort wird Musiker und Schauspieler Philip Galizia um 19.45 Uhr das Wort ergreifen.

Kanton Uri

Andermatt UR: Bereits um 14 Uhr startet das Fest auf der Piazza Gottardo, um 17 Uhr tritt Landratspräsident Pascal Blöchlinger ans Rednerpult.

Bereits um 14 Uhr startet das Fest auf der Piazza Gottardo, um 17 Uhr tritt Landratspräsident Pascal Blöchlinger ans Rednerpult. Altdorf UR: Der Tessiner Hauptort Bellinzona ist heuer Gast der Bundesfeier in Altdorf. Der Stadtpräsident von Bellinzona, Mario Branda, wird an der Feier vor dem Rathaus zu den Urnern sprechen. Der Anlass beginnt um 11 Uhr.

Kanton Obwalden

Engelberg OW: Das Dorffest startet um 11 Uhr. Nach dem Lampionumzug um 20.45 Uhr hält der Obwaldner Landammann Josef Hess eine Ansprache.

Kanton Schwyz