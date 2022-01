Schreibwettbewerb «Klub der jungen Dichter:» Ausgewählte Texte kommen im Radio Nicht weniger als 5102 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Zentralschweiz haben beim letzten «Klub der jungen Dichter» mitgemacht. SRF hat nun 10 Geschichten ausgewählt und professionell vertont.

Schweizer Radio SRF hat zehn Geschichten aus der Primarkategorie des «Klubs der jungen Dichter» professionell vertont. Dies aufgrund einer eigenen Auswahl. Zu hören sind sie ab sofort unter www.srfkids.ch bzw. via «SRF Kids Hörspiel Podcast». Zudem werden je drei dieser Texte an den kommenden beiden Sonntagen ab 19 Uhr in der Kindersendung «Zambo» auf Radio SRF 1 ausgestrahlt.

Dies sind die zehn vertonten Texte mit ihren Autorinnen und Autoren: «Die Museumsführung» (Alexa Fischer), «Die Taschenlampe» (Elisabeth Fischer), «Das Haus der drei Türen» (Johanna Wolf), «Ein schleimiges Monster» (Josline Christen), «Der Blutspilz» (Kim Britschgi), «Rettung in der Zukunft» (Laura Sofia Kugele), «Diebstahl im Historischen Museum» (Matteo Riedi), «Das geheime Land Laveria» (Mia-Lou von Otter), «Die frechen Eichhörnchen» (Neil Ulrich), «Das geheimnisvolle Pergament» (Lucy le Grand).