Autofahrer begeht Fahrerflucht nach Kollision mit Motorrad – Polizei sucht Zeugen Auf der Zentralstrasse in Ebikon ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Töfffahrer wurde verletzt, der Autofahrer fuhr weiter.

Bei einer Verkehrsampel in Ebikon kam es am Mittwochnachmittag zu einer Auffahrkollision. Kurz vor 14 Uhr fuhr laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei ein Motorradfahrer auf der Zentralstrasse in Ebikon in Richtung Dierikon.

Nach der Einmündung der Buchrainstrasse habe der Töfffahrer an einer Signalanlage wegen Rotlicht anhalten müssen. Dabei sei es zu einer Auffahrkollision gekommen. Laut Polizei prallte der nachfolgende Personenwagen gegen das Heck des Motorrades, so dass der Töfffahrer stürzte.

Autofahrer suchte nach Wortwechsel das Weite

Nach einem kurzen Wortwechsel sei der unbekannte Lenker des grauen Autos weitergefahren, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Im Fahrzeug soll sich nebst dem Fahrer noch ein Beifahrer befunden haben.

Der Motorradfahrer verletzte sich beim Unfall und wird sich in ärztliche Behandlung begeben.



Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Lenker des grauen Autos oder Personen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können.