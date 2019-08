Badetaugliche Temperaturen zum Sommerfinale Mit seinen zwei ausgeprägten Hitzewellen im Juni und Juli wird sich der Sommer 2019 unter den Top Fünf der wärmsten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn einreihen. Am Sonntag beginnt aus meteorologischer Sicht zwar der Herbst, doch auch dieser Tag wird noch einmal sehr warm.

Morgenstimmung in Luzern. (Leserbild: Priska Arnold)

(zim/pd) Aktuell hält sich laut Angaben des Wetterdienstes meteonews.ch vor allem in den zentralen und östlichen Landesteilen noch angefeuchtete Luft. So ist es heute noch wechselhaft mit ein paar Regengüssen und Gewittern. Im Laufe des Donnerstagnachmittags setzt sich die Sonne aber auch in der Zentralschweiz immer besser in Szene und es gibt Temperaturen bis 28 Grad.

Am Freitagmorgen halten sich im Flachland, entlang der Voralpen sowie in manchen Tälern noch ein paar Hochnebelschwaden, ansonsten ist es tagsüber recht sonnig mit nur harmlosen Quell- und Schleierwolken. Bei leichter Bise werden am Nachmittag erneut 27 bis 28 Grad erreicht.

Und auch das Wochenende bringt viel Sonnenschein

Am Samstagnachmittag erwärmt sich die Luft auf durchaus badetaugliche 27 bis 29 Grad. Am Abend bilden sich Quellwolken und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt in der zweiten Tageshälfte an. Am Sonntagvormittag ist zunächst recht sonnig mit hohen Wolkenfeldern und Quellwolken und Temperaturen bis um die 25 Grad. Am Nachmittag nähert sich aus Nordwesten eine Kaltfront und mit zunehmender Bewölkung beginnen sich erste Regengüsse und Gewitter auszubreiten.

In der Nacht zum Montag treibt dann eine Kaltfront den Spätsommer aus dem Land. Die nächste Woche wird laut Vorhersage der Meteorologen herbstlicher, aber nicht unfreundlich.