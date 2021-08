Biden: Wir werden ausreisewillige Amerikaner aus Afghanistan holen Der US-Präsident hat sich mit einer Rede an die Nation gewandt. Er versprach, auch nach dem Abzug des US-Militärs US-Bürger aus Afghanistan zu holen.

US-Präsident Joe Biden im Weissen Haus. Er wandte sich am Dienstag mit einer Rede an die Nation. Bild: Michael Reynolds / EPA (Washington, DC, USA, 31 August 2021)

(dpa) Die US-Regierung wird den in Afghanistan verbliebenen ausreisewilligen Amerikanern auch nach dem Abzug des Militärs helfen, das Land zu verlassen. «Es gibt dafür keine Frist», versprach US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Weissen Haus. Es seien wohl noch 100 bis 200 US-Bürger in Afghanistan, die «eine gewisse Absicht zur Ausreise» hätten. Die meisten zurückgebliebenen seien doppelte Staatsbürger und hätten eine langfristige Bindung an Afghanistan.

«Wir halten daran fest, sie rauszubekommen, falls sie rauskommen wollen», sagte Biden. Das US-Militär habe seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August erfolgreich rund 5500 US-Bürger aus dem Land evakuiert, betonte er.

Darüber hinaus setzten sich die USA zusammen mit der internationalen Gemeinschaft weiter dafür ein, dass ausreisewillige Afghanen und westliche Staatsbürger das Land ungehindert verlassen dürften, sagte Biden. Die militant-islamistischen Taliban hätten dies zugesagt, und die USA würden dahingehend Druck ausüben und die Gruppe an ihren Taten messen. Wohl mit Blick auf humanitäre Hilfen sagte Biden: «Wir haben Druckmittel sicherzustellen, dass diese Versprechen eingehalten werden.»