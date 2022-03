Meteo Nach dem Kaiserwetter kommt der Blutregen – und am Wochenende folgt das Wintercomeback Der März war in der Schweiz geprägt von sehr schönem Wetter. Nun steht der April in den Startlöchern und er bringt nochmals Saharastaub, aber dann kältere Temperaturen und Niederschlag.

T-Shirt-Wetter genossen Herr und Frau Schweizer die letzten Tage, ja die letzten Wochen. Das Thermometer kratzte teilweise an der 20-Grad-Marke. Im März war es sehr trocken und sonnig. MeteoNews schreibt gar: «Stellenweise könnten die absoluten Trockenheits- und sicher Sonnenscheinrekorde für März geknackt werden.»

Der Wochenstart fügte sich nahtlos dem Wochenende an und sorgte nochmals für Kaiserwetter. Damit ist aber in den nächsten Tagen Schluss. Gemäss MeteoNews schwächt sich das Hoch Peter ab. «Morgen Dienstag steuert ein kleines Tief über Frankreich seit längerem wieder einmal ausgedehnte Bewölkung zur Schweiz», heisst es weiter. Zudem nehme die Konzentration des Saharstaubes wieder zu.

Eine neue Portion #Saharastaub ist auf dem Weg zu uns. Über Norditalien und Südfrankreich beeinflusst er schon die Bildung von hohen und mittelhohen Wolken, von oben betrachtet zeigt sich die typisch grieselige Struktur. Morgen steigen die Staubkonzentrationen überall an. (km) pic.twitter.com/JVa9Q1lcsR — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 27, 2022

Blutregen und dann Schnee

Der Saharastaub in der Luft könnte zusammen mit dem ab Mittwoch prognostizierten Niederschlag für sogenannten Blutregen sorgen. Der Regen wird aber auch der Trockenheit ein Ende setzen.

Kalt und und frostig wird es dann auf das Wochenende zu. Am Freitag und Samstag steigt das Thermometer gemäss Prognosen nur im Tessin auf über 10 Grad. In den meisten Regionen der Schweiz wird es kaum wärmer als 5 Grad. Der Schnee wird also zumindest in den höheren Lagen sein Comeback feiern – im Flachland wird wohl eher Schneeregen dominieren. (jwe)