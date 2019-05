Bürgenstock Hotel & Alpine Spa verteidigt seinen Spitzenplatz als bestes Wellnesshotel der Schweiz Im Rating des Hotelexperten Karl Wild in der «SonntagsZeitung» konnten sich mit dem Bürgenstock Hotel & Alpine Spa (1. Rang Kategorie Wellness) und dem The Chedi in Andermatt (2. Rang Kategorie Ferienhotels) zwei Zentralschweizer Hotels in den Top 3 klassieren..

Blick ins Alpine Spa im Bürgenstück Resort.

(zim/pd) Hotelexperte Karl Wild hat auch dieses Jahr ein Rating der 125 besten Schweizer Hotels erstellt. Unterteilt wurde das in der «SonntagsZeitung» veröffentlichte Rating in die fünf Kategorien Ferienhotels (35), Stadthotels (20), Nice-Price-Ferienhotels (35), Familienhotels (15) und Wellnesshotels (20). Berücksichtigung in diesem illustren Kreis der besten Schweizer Hotels fanden auch zwölf aus der

Aus Zentralschweizer Sicht besonders erfreulich: In der der Kategorie Wellness konnte sich das «Bürgenstock Hotel & Alpine Spa» an die Spitze des Rankings setzen. Damit konnte das 5-Sterne-Superior-Hotel seinen Spitzenplatz aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. «Die Erwartungen waren extrem hoch, und sie wurden noch übertroffen», wird in der «SonntagsZeitung» das Topresultat begründet. «Im Eröffnungsjahr 2018 auf Anhieb zum besten Wellnesshotel der Schweiz erkoren zu werden, war uns eine grosse Ehre. Mit diesem Titel erneut ausgezeichnet zu werden, ist dem ganzen Team ein Ansporn unseren Gästen weiterhin einmalige Wellness-Momente auf höchstem Niveau zu ermöglichen», wird Robert P. Herr, General Manager des Bürgenstock Resorts, in einer Medienmitteilung von Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne zitiert.

Mit der «Frutt Lodge & Spa» auf Melchsee-Frutt auf Rang 15 (Vorjahr 12) und der «Villa Honegg» in Ennetbürgen auf dem 16. Rang (Vorjahr 6) schafften es zwei weitere Hotels aus der Zentralschweiz auf die Liste der 20 besten Wellnesshotels.

Hotel The Chedi verpasst seinen Vorjahres-Erfolg nur knapp

Seinen 1. Rang aus dem Vorjahr konnte das «The Chedi» in Andermatt nicht verteidigen. Doch mit dem 2. Rang hinter dem «Castello del Sole» in Ascona ist dem Hotel von Gastgeber Jean-Yves Blatt wiederum ein Spitzenplatz sicher. Das «The Chedi» ist ein «atemberaubendes Paradies» und «setzt neue Massstäbe», lautet die Begründung für das gute Resultat.

Ebenfalls auf die Liste der 35 besten Ferienhotels der Schweiz schafften es das «Park Hotel Vitznau» in Vitznau auf Rang 14 (Vorjahr 16) und das «Radisson Blu Hotel Reussen» in Andermatt auf Rang 29 (neu).

Drei der 20 besten Schweizer Stadthotels stehen in Luzern

Unangetastet blieb die Spitzenposition des Hotels The Dolder Grand in der Liste der besten Stadthotels. Das Art Deco Hotel Montana in Luzern schaffte in dieser Kategorie mit dem 10. Rang (Vorjahr 12) als einziges Zentralschweizer Hotel eine Top-10-Klassierung.

Des Weiteren Aufnahme auf die Liste des besten Stadthotels schafften das Hotel Astoria in Luzern auf dem 16. Rang (Vorjahr 17) und das Hotel Schweizerhof in Luzern auf Rang 20 (Vorjahr 16).

Nice-Price-Ferienhotels: Topresultat für den «Vitznauerhof»

Nur gerade ein Zentralschweizer Hotel wurde in die Liste der 35 besten Nice-Price-Ferienhotels aufgenommen. Mit dem 5. Rang (Vorjahr 9) gelang dem Hotel Vitznauerhof in Vitznau jedoch eine beachtenswerte Top-Platzierung.

Das beste Nice-Price-Ferienhotel ist das «Pirmin Zurbriggen» in Saas Almagell, das mit dem 1. Rang seine Spitzenposition aus dem Vorjahr souverän verteidigen konnte.

Zwei Zentralschweizer in den Top 10 der besten Familienhotels

«Was da entstanden ist, grenzt an ein Wunder», lautet im Rating von Karl Wild die Beschreibung für den ausgezeichneten 4. Rang (Vorjahr 4) in der Kategorie der besten Familienhotel für die «Frutt Family Lodge» auf Melchsee-Frutt. Mit Rang 9 (Vorjahr 7) schaffte der «Swiss Holiday Park» in Morschach ebenfalls ein beachtliches Resultat.

Das «Albergo Losone» («Grandiose Nummer eins – seit über 20 Jahren») konnte mit dem 1. Rang bei den Familienhotels seinen Vorjahreserfolg souverän verteidigen.