Bushub-Provisorium Ebikon wird umgesetzt Die Beschwerden gegen das Bushub-Provisorium am Bahnhof Ebikon wurden Anfang Januar vom Kantonsgericht Luzern abgelehnt. Die Rontaler Bevölkerung profitiert davon.

(rai) Das Bushub-Provisorium am Bahnhof Ebikon soll nun per Fahrplanwechsel im Dezember 2020 umgesetzt werden, wie die Staatskanzlei Luzern mitteilte. So könne die Rontaler Bevölkerung von kürzeren Umsteigewegen und erhöhtem Fahrgastkomfort profitieren.

Wie die Staatskanzlei Luzern mitteilt, fährt die Buslinie 1 zurzeit nicht zum Bahnhof Ebikon, denn es wurden Beschwerden gegen den Bushub und das Bushub-Provisorium eingereicht. Anfangs Januar wies das Kantonsgericht die Beschwerden gegen das Bushub-Provisorium jedoch ab. Nach einer 30-tätigen Beschwerdefrist, soll das Bushub-Provisorium per Fahrplanwechsel im Dezember 2020 umgesetzt werden.