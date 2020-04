Live Corona-News in der Zentralschweiz: Obwaldner Pasta im Hoch ++ Lob für Nidwaldner ++ Unterstützung für Luzerner Beizer Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker.

11:41 Uhr

Die Kernser Pasta-Produktion hat sich im März 2020 verdoppelt

Die aktuelle Situation aufgrund der Coronokrise auch beim Schweizer Traditionsunternehmen Pasta Röthlin AG ausserordentlich. Mit zusätzlichen Produktionszeiten an den Wochenenden wird die gestiegene Nachfrage befriedigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Gut 250 Tonnen Pasta wurden im März 2020 produziert – doppelt soviel wie normal.

Teigwaren seien ein wichtiges Grundnahrungsmittel, weshalb der Kauf von Pasta in den letzten Wochen stark zugenommen habe: «Wir spüren vor allem eine gestiegene Nachfrage bei Teigwaren aus Urdinkel und Bio-Dinkel, welche wir primär im Detailhandel verkaufen», so Bruno Höltschi, der Geschäftsführer der Pasta Röthlin AG in Kerns. Um diesem überdurchschnittlichen Interesse nachzukommen, seien besonders die Mitarbeitenden in der Produktion und Packerei stark gefordert. Zudem seien zusätzliche helfende Hände nötig, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.



In der aktuellen Situation komme dem Unternehmen entgegen, dass die meisten Rohwaren von Schweizer Lieferanten bezogen werden. UrDinkel und alle Freilandeier, welche zu Kernser Pasta verarbeitet werden, stammten aus Schweizer Produktion. «Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit des Landes, und dies selbst dann, wenn die Logistikketten und der Transport über die Grenzen schwieriger werden», so Bruno Hötschi. Der Obwaldner Betrieb rechnet mit einem Rückgang des Absatzes, sobald sich die aktuelle Lage wieder normalisiert.

11:06 Uhr

Nidwaldner Führungsstab stellt der Bevölkerung ein gutes Zeugnis aus

Die Ostertage sind aus Sicht des kantonalen Führungsstabs mehrheitlich ruhig verlaufen. Nur vereinzelt musste die Kantonspolizei wegen den Corona- Verhaltensregeln Aufklärungsarbeit leisten, wie es in einer Mitteilung heisst. Gebüsst worden sei niemand.



Die Kantonspolizei Nidwalden zieht ein positives Fazit zum Osterwochenende. «Trotz sommerlichem Wetter und vielen Ausflüglern sind die Corona-Verhaltensregeln in Nidwalden zum grössten Teil gut eingehalten worden», so Dario Habermacher, Leiter Kommandodienste und Mitglied des kantonalen Führungsstabs. Die Polizei habe an neuralgischen Stellen mit erfahrungsgemäss hohen Besucherfrequenzen täglich Kontrollen durchgeführt. Sanktionen hätten keine ausgesprochen werden müssen. «Die Betroffenen haben viel Verständnis gezeigt und unseren Anweisungen Folge geleistet», so Habermacher weiter.



«Es ist uns bewusst, dass die Leute wieder zur Normalität zurückkehren möchten, vor allem in Zeiten von schönem Wetter und Ferien. Dafür ist es im Moment aber leider noch zu früh», so Ruedi Wyrsch, Co-Leiter des kantonalen Führungsstabs. Die anhaltende Pandemie erfordere nach wie vor sehr viel Disziplin.

10:03 Uhr

Der Bibliotheksverband Region Luzern liefert Medien nach Hause

Seit Ostern können sich die Kundinnen und Kunden des Bibliotheksverbands Region Luzern (BVL) Medien nach Hause liefern lassen. Bestellungen sind über ein Onlineformular oder telefonisch möglich. Für den Preis von zehn Franken können bis zu fünf Medien bestellt werden. Der Velokurier Luzern übernimmt die Auslieferung. Für Personen, die nicht in einer BVL-Gemeinde wohnen, kostet der Service zwei Franken mehr. Die Lieferung erfolgt über den Velokurier Luzern und in gewissen Fällen per Post.



Zudem wurde auch das elektronische Angebot des BVL ausgebaut. Während der Corona-Krise ist für alle Kundinnen und Kunden das Portal Filmfriend freigeschaltet. Personen mit Kombi-, Test- oder Online-Abo haben zudem Zugang auf die E-Book-Plattformen DibiZentral und Overdrive sowie auf die Naxos Music Library.

09:04 Uhr

Der Leiter der Musikschule Hochdorf über die Folgen von Corona

(stp) Die Musikschule Hochdorf verschiebt die Feier zum 50. Geburtstag, sieht in der Coronakrise aber auch eine Chance. «Gewisse Lehrpersonen haben regelrecht Feuer gefangen», sagt etwa Renato Belleri, Leiter der Musikschule in Hochdorf.

08:26 Uhr

Mietzinsreduktion wegen Corona? Luzerner Anwälte legen sich für Beizer ins Zeug

(hor) Wegen des Shutdowns hoffen viele Gastronomen zwecks Überleben auf Mietreduktionen. Eine Luzerner Anwaltskanzlei hat für einen Mandanten den Fall durchgespielt – ein Lösungsansatz vielleicht auch für andere.



Der Luzerner Hauseigentümerverband (HEV) nahm später aus der Sicht der Vermieter zur Forderung nach Erlass von Mietzinsen für geschlossene Geschäftslokalitäten Stellung. Man weise darauf hin, dass die Kosten für die Vermieter weiterlaufen und manche Vermieter auf Mietzinseinnahmen angewiesen seien. Das Gebot der Stunde heisse aber «pragmatisch und individuell miteinander aushandeln».

19:45 Uhr

Drohnenaufnahmen zeigen menschenleeres Luzern

(stp) Die meisten der Schweizer Strassen sind aufgrund des Coronavirus wie leergefegt. Auch in Luzern ist dies nicht anders, wie ein Video mit Drohnenaufnahmen von Martin Schumacher und Elmar Bossard zeigt.

19:01 Uhr

BAG-Massnahmen an Ostern im Stresstest

(stp) Wie hat sich die Zentralschweizer Bevölkerung an Ostern an die Massnahmen des Bundes gehalten? Die Luzerner, Urner, Zuger und Schwyzer Behörden ziehen Bilanz.

07:16 Uhr

«Alles wird gut»: Unsere Bundesrätinnen und Bundesräte als Schoggihasen. Bild: PD

Bachmann macht Schoggi-Bundesräte

(bam) Die Luzerner Confiserie Bachmann hat dem Bundesrat als Dank für den grossen Einsatz der vergangenen Wochen Osterhasen geschickt. Alle Bundesräte erhielten einen Osterhasen mit ihrem Gesicht drauf. Die Schoggi-Bundesräte sind nur als Geschenk an die Regierung gedacht, es gibt sie nicht zu kaufen. Dies obwohl die Nachfrage da gewesen wäre. «Wir wollen aus ethischen Gründen mit dieser Krise kein Geld machen», sagt der Geschäftsführer und gelernte Chocolatier, Raphael Bachmann, auf Anfrage. Das Ziel sei gewesen, in dieser schwierigen Zeit ein positives Zeichen zu setzen.