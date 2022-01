Coronamassnahmen Die Zentralschweizer Kantone reduzieren die Quarantänedauer von 10 auf 7 Tage Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, haben gemeinsam beschlossen, die Quarantänedauer von 10 auf 7 Tage zu reduzieren.

Aufgrund der schweizweit stark ansteigenden Fallzahlen der Omikron-Variante hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verschiedene Empfehlungen erlassen. Dazu gehört die Reduzierung der Quarantänedauer von 10 auf 7 Tage.

Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren haben sich am 3. Januar 2022 über die Empfehlungen des BAG ausgetauscht und gemeinsam beschlossen, die Isolationsdauer in der gesamten Zentralschweiz auf 10 Tagen zu belassen und die Quarantänedauer von 10 auf 7 Tage zu reduzieren, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst.

Konkret soll die Quarantänedauer für Personen, die mit einer infizierten Person engen Kontakt hatten, von 10 auf 7 Tage verkürzt werden. Mit dieser Änderung sollen die Auswirkungen der Quarantänemassnahmen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft abgemildert werden. (dvm)