Zentralschweizer Coronanews vom 29. März Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze

Sonntag, 29. März, 8:09 Uhr

Guten Morgen! Die Uhren sind – hoffentlich auch bei Ihnen zuhause – auf Sommerzeit umgestellt. Auch am heutigen Sonntag halten wir Sie in unserem Liveticker mit allen aktuellen News betreffend der Coronakrise in der Zentralschweiz auf dem Laufenden.