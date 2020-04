Live Zentralschweizer Coronanews: Andermatt Music abgesagt ++ Nidwalden friert Fristen ein ++ Schwyz schafft zusätzliche Kapazitäten Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker.

09:53 Uhr

Solidarität im Zentralschweizer Gesundheitswesen

(lil) Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren bekräftigen sich gegenseitige Untersützung. Die Spitäler und Kliniken der Zentralschweiz werden auch in den kommenden Wochen Patienten aus der ganzen Region aufnehmen. Auch der Rettungsdienst endet nicht an den Kantonsgrenzen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

09:41 Uhr

Andermatt Music Konzerte sind abgesagt

(lil) In der aktuellen Lage können die Konzerte von Andermatt Music im laufenden Jahr nicht durchgeführt werden. Teilweise werden die geplanten Aufführungen im Veranstaltungsplan 2021 integriert. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für äquivalente Konzerte im nächsten Jahr. Falls es die Rahmenbedingungen zulassen, werden vereinzelte Konzerte bereits dieses Jahr angeboten. Aktuelle Informationen gibt es jeweils auf andermattmusic.com.

09:13 Uhr

Nidwalden friert politische Fristen ein

(lil) Der Nidwaldner Regierungsrat erlässt per 1. April weitere Notverordnungen. So sind bis zum 30. Juni keine Urnenabstimmungen zulässig, deren Versammlung noch nicht stattgefunden hat. Weiter gilt für fakultative Referenden und Gegenvorschläge bis zum 31. Mai der Fristenstillstand. Es dürfen in dieser Zeit keine Unterschriften gesammelt werden. Was laufende Nutzungs- und Sondernutzungsplanungverfahren betrifft, sind die Auflagefristen, während denen Einwendung erhoben kann, vorerst bis zum 19. April eingefroren. Von dieser Regelung nicht betroffen sind Einwendungsverfahren im Rahmen öffentlicher Auflagen von Baugesuchen. Zudem gibt es eine Personalnotverordnung, die den Schutz und die Rechtsgleichheit der Mitarbeitenden sowie die Sicherstellung des Betriebs zum Ziel hat. Mehr Informationen sind auf der Website ersichtlich.

08:48 Uhr

Der Kanton Schwyz schafft zusätzliche Kapazitäten

(lil) Die Anzahl der positiv aufs Coronavirus getestete Personen steigt täglich an, wie der Kanton Schwyz mitteilt. Um dieser Tatsache begegnen zu können, hat der Regierungsrat der Seeklinik Brunnen einen befristeten Leistungsauftrag erteilt und damit zusätzliche Kapazitäten geschaffen. In Schwyz sind zurzeit 141 Fälle registriert. Bisher sind vier Todesfälle zu verzeichnen.

08:30 Uhr

Beschlussfassung über die Ortsplanung Beromünster an der Urne

(lil) Die Beschlussfassung über die Gesamtrevision der Ortsplanung Beromünster findet am 17. Mai 2020 an der Urne statt. Die entsprechende Gemeindeversammlung hätte am 16. März stattgefunden.

Die letzten Meldungen vom 31. März

22:54 Uhr

Material für den Fernunterricht in Englisch und Französisch

(haz) Die Pädagogische Hochschule stellt neu Materialien und Links zum Unterricht auf Primarschulstufe bereit. Die Seite www.fremdsprachen.phzg.ch bietet für eine umfassende Sammlung passender Links für Lehrpersonen, Arbeitsblätter und von der PH Zug produzierte Kurzvideos, mit welchen die Lernenden Vokabeln hören und nachsprechen können,

21:50 Uhr

Hilfe für Zuger Sportvereine

(mua) Die momentane Krise betrifft auch Sportvereine. Vereine, Verbände oder andere im Sport in Zug tätige Nonprofit-Organisationen können Soforthilfe beantragen. Das Formular ist auf der kantonalen Website des Amts für Sport aufgeschaltet.

20:15 Uhr

Seebad Baldegg gesperrt

(rem) Das Seebad Baldegg ist ab sofort bis zum 19. April gesperrt. Trotz des zu erwartenden schöneren Wetters sei bezüglich Versammlungsverbot und den BAG-Empfehlungen noch kein Nachlassen angezeigt, teilt die Gemeinde Hochdorf mit.

19:52 Uhr

Virtuelle Selbsthilfegruppen

(rem) In Luzern, Obwalden und Nidwalden gibt es seit dieser Woche virtuelle Selbsthilfegruppen. Dabei geht es nicht um Beratung oder um die Beantwortung medizinischer Fragestellungen, sondern um den Erfahrungsaustausch mittels Videokonferenz zu folgenden Themen: Angehörige von chronisch kranken Personen und Risikogruppen, Alltag gestalten während der Corona-Pandemie, Isolation und Einsamkeit in Zeiten der Corona-Krise. Angst vor dem Corona-Virus, als Angehörige psychisch kranke Menschen durch die Corona-Pandemie begleiten. Mehr dazu unter www.selbsthilfeschweiz.ch/corona