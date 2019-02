Cro, Bastille, Feine Sahne Fischfilet: Neue Acts fürs diesjährige Heitere-Open-Air in Zofingen sind bekannt Die Veranstalter des Heitere-Open-Air haben neue Acts bekanntgegeben. Freuen kann man sich unter anderem auf Lo & Leduc, Max Giesinger und Patent Ochsner.

Grosser Andrang am Heitere-Open-Air 2017. (Bild: Pius Amrein, Zofingen, 13. August 2017)

(lur) Nachdem im Dezember bereits das Sonntagsprogramm präsentiert wurde, ist nun auch klar, wer am diesjährigen Heitere-Open-Air in Zofingen am Freitag und Samstag für Stimmung sorgen soll.

Mit dem deutschen Sänger Cro und dem abermals auftretenden Berner Duo Lo & Leduc werden am Freitag grosse Namen des Pop-Raps den Heitere-Platz aufsuchen. Popstar Max Giesinger wird ebenfalls zu sehen sein.

Lo & Leduc, hier im KKL, treten dieses Jahr abermals am Heitere auf. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 18. Dezember 2017)

Aber auch Punk-Fans kommen am 9. August auf ihre Kosten: Feine Sahne Fischfilet, welche Die Toten Hosen letztes Jahr als Vorband auf ihrer Tour begleitete, kommt nach Zofingen.

Samstag bietet britische Acts

Am Samstag machen Patent Ochsner den Heitere unsicher. Weitere Acts sind an diesem Tag die Indie-Rock-Briten von Bastille, der irische Popsänger Gavin James, die deutsche Rap-Sängerin Namika sowie die Badener Band Pedestrians. Auch die «Artisten» des Electric Swing Circus werden am Samstag ihre «Kunststücke» vorführen.

Marc Sway, hier bei einem Auftritt in Zug, spielt am Heitere-Sonntag. (Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 1. August 2017)

Am Sonntag dann stösst ein weiterer bekannter Namen zu den bisher preisgegebenen hinzu: Der Zürcher Hit-Sänger Marc Sway wird sich die Heitere-Bühne unter anderem mit den Fantastischen Vier, Stefanie Heinzmann und Kunz teilen.

Im Laufe der kommenden Woche sollen zehn weitere Künstler bekanntgegeben werden, schreiben die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite. Das Heitere-Open-Air findet vom 9. bis 11. August statt. Vorgelagert ist dem offiziellen Festival unter anderem eine Rock-Nacht.