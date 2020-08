Dario Küffer ist neuer Projektleiter bei «Mountainbike Zentralschweiz» Seit Anfang August ist Dario Küffer (26) bei «Mountainbike Zentralschweiz» an Bord. Er soll sich um den Aufbau der Vermarktungsplattform kümmern.

Verstärkung für das Team von «Mountainbike Zentralschweiz»: Dario Küffer arbeitet seit Anfang August in einem Teilpensum als Projektleiter mit und soll sich um den Aufbau der Vermarktungsplattform kümmern. «Seine Aufgabe ist es, eine digitale Erlebniswelt für Mountainbiker zu schaffen», heisst es in der Mitteilung. Der 26-Jährige sagt: «Wer in der Zentralschweiz biken will, soll sich auf dieser Plattform inspirieren und auch buchen können.»

Dario Küffer verstärkt das Team von «Mountainbike Zentralschweiz». Bild: PD

Küffer verfügt über einen Bachelor of Science ETH in Elektrotechnik und Informationstechnologie und hat 2019 zusammen mit zwei anderen zertifizierten Bike-Guides die Bike-Schule «Trudy Bike Zentralschweiz» gegründet. Er ist ausserdem Initiant und Präsident des Vereins «Bikeguides Zentralschweiz».

Was ist «Mountainbike Zentralschweiz»? Die Zentralschweizer Tourismusorganisationen wollen das Mountainbike-Potenzial durch eine überregionale Zusammenarbeit nutzen, um den Gästen ein attraktives Sommerangebot inklusive Bike- Hotels zu bieten. Die Region Luzern-Vierwaldstättersee soll mit einem durchgehenden, aufeinander abgestimmten Angebot zu einer der attraktivsten und vielseitigsten Bike-Regionen der Schweiz werden. Dazu soll «Mountainbike Zentralschweiz» die Kantone und Gemeinden im Bemühen unterstützen, die bestehenden Infrastrukturen weiterzuentwickeln und dem heutigen Stand anzupassen. Ausserdem möchte «Mountainbike Zentralschweiz» den Kantonen und Gemeinden mit seinem Know-how bei der Erarbeitung von gesetzlichen Grundlagen zur Entflechtung von Wanderern und Mountainbikern helfen. Schliesslich werden mit dem «Verhaltenskodex für Mountainbiker» Grundlagen zum respektvollen Miteinander und zum Schutz von Mensch, Tier und Natur umgesetzt und kommuniziert. Das Projekt wird mit Mitteln der Neuen Regionalpolitik (NRP) der Kantone Luzern, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Uri unterstützt. (pd)

Thomy Vetterli, Product Manager «Mountainbike Zentralschweiz», über die personelle Verstärkung: «Mit Dario Küffer haben wir die ideale Besetzung gefunden, da er gelebte Mountainbike-Begeisterung und technisches Wissen mitbringt.»