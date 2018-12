Quiz Das grosse Advents-Quiz zu Bräuchen in der Zentralschweiz Wie gut kennen Sie sich mit den Advents-Bräuchen in den Zentralschweizer Kantonen aus? Beantworten Sie unsere Fragen rund um das Thema Adventszeit und nehmen Sie an der Verlosung teil. Die Gewinner erwarten attraktive Preise. Zéline Odermatt

Geisslechlöpfe ist ein traditioneller Brauch in unserer Region. Jedes Jahr findet für die Kinder in Kriens der Geisslechlöpfer-Kurs beim Schulhaus Meiersmatt statt. (Bild: Pius Amrein (Kriens, 19. November 2018))



Die Bergspitzen sind weiss, der kalte Wind weht über den See und die Menschen erfreuen sich an traditionellen Bräuchen. Es ist Adventszeit und man bereitet sich auf das Weihnachtsfest vor. Viele Menschen in der Zentralschweiz nehmen an allerlei Traditionen teil – sei dies am Samichlausauszug im eigenen Dorf, am Klausjagen in Küssnacht oder am Geisslechlöpfe.

Ein Brauch ist eine «innerhalb einer Gemeinschaft fest gewordene und in bestimmten Formen ausgebildete Gewohnheit». So zumindest definiert der Duden das Wort. Für viele Menschen stellen die Bräuche in ihrer Region einen Anker dar, ein Ritual, mit dem sie gerne die Weihnachtszeit einläuten. Wie viel wissen Sie über die Bräuche in der Zentralschweiz? Testen Sie jetzt Ihr Wissen im Quiz.

Die Gewinner erwarten attraktive Preise:

10 Gutscheine für die Fonduekutsche des Restaurant Pfistern für 1 Person im Wert von je 79 Franken.

2 Gutscheine für das Winterwald-Erlebnis des Restaurant Pfistern im Wert von je 200 Franken.

Frage 1 / 12 nächste Frage Wenn in den Gassen der Luzerner Altstadt das Lied «Stille Nacht, heilige Nacht» erklingt, bedeutet dies, dass die Sternsinger unterwegs sind. dass die Neujahrssänger unterwegs sind. dass die Weihnachtssänger unterwegs sind. dass die Sternsinger unterwegs sind. dass die Neujahrssänger unterwegs sind. dass die Weihnachtssänger unterwegs sind. nächste Frage Welche Farbe hat das Gewand des Altdorfer Samichlaus? Blau Natürlich Rot, so wie man dies vom Samichlaus kennt. Schwarz Blau Natürlich Rot, so wie man dies vom Samichlaus kennt. Schwarz nächste Frage Was bedeutet es in Zug, wenn der Chlaus «gschleukt» hat? Der Samichlaus hat den Kindern die falschen Geschenke mitgebracht. Er hat «gschleukt», bzw. einen Fehler begangen. «Schleuken» heisst es, wenn der Samichlaus nach dem Chlausauszug in Zug Lebkuchen im Burggraben verteilt. Die Eltern legen den Kindern im Advent ab und an etwas Süsses aufs Kopfkissen. Dann ist die Überraschung gross, weil der Chlaus «gschleukt» hat. Der Samichlaus hat den Kindern die falschen Geschenke mitgebracht. Er hat «gschleukt», bzw. einen Fehler begangen. «Schleuken» heisst es, wenn der Samichlaus nach dem Chlausauszug in Zug Lebkuchen im Burggraben verteilt. Die Eltern legen den Kindern im Advent ab und an etwas Süsses aufs Kopfkissen. Dann ist die Überraschung gross, weil der Chlaus «gschleukt» hat. nächste Frage Wer gründete die bekannte Krienser Chlöpferschule 1971? Gemeinde Kriens Katholische Kirche in Kriens Galli-Zunft Gemeinde Kriens Katholische Kirche in Kriens Galli-Zunft nächste Frage Wann finden die Roratefeiern in den Luzerner Kirchen typischerweise statt? Zur Mittagszeit Abends Frühmorgens Zur Mittagszeit Abends Frühmorgens nächste Frage Wer ist hier beim Auszug des Samichlaus in Stans zu sehen? Das sind Trychler, die gerade Pause machen. Das sind Geiggel, fröhliche Charaktere, die an die mittelalterliche Figur des Narren erinnern. Das sind Dotschenträger. Dotschen nennt man die Glocken um ihre Brust. Das sind Trychler, die gerade Pause machen. Das sind Geiggel, fröhliche Charaktere, die an die mittelalterliche Figur des Narren erinnern. Das sind Dotschenträger. Dotschen nennt man die Glocken um ihre Brust. nächste Frage Wie nennt man diese kunstvoll gebastelten «Laternen»? Sie haben keinen speziellen Namen. Iffelen oder Infuln Riffelen Sie haben keinen speziellen Namen. Iffelen oder Infuln Riffelen nächste Frage Wie wird dieser Baldachin beim St. Niklauseinzug in Kägiswil genannt? Fensterkrone Heiliges Dach Krone Fensterkrone Heiliges Dach Krone nächste Frage Wie viele Klausjäger nehmen jedes Jahr am Küssnachter Klausjagen teil? Über 1400 Rund 1000 788 Über 1400 Rund 1000 788 nächste Frage Zu welchem Anlass treffen sich die Zuger jeweils am zweiten Adventssonntag? Feentag Hexenfeier Märlisunntig Feentag Hexenfeier Märlisunntig nächste Frage In der Adventszeit werden als Tradition Guetzli gebacken. Welche Sorten sind hier (v.l.n.r.) zu sehen? Mailänderli, Sablés, Spitzbuben, Brunsli Sablés, Brunsli, Mailänderli, Spitzbuben Sablés, Brunsli, Zimtsterne, Spitzbuben Mailänderli, Sablés, Spitzbuben, Brunsli Sablés, Brunsli, Mailänderli, Spitzbuben Sablés, Brunsli, Zimtsterne, Spitzbuben nächste Frage Wo findet in der Stadt Luzern das bekannte Kerzenziehen statt? Vögeligärtli Schwanenplatz Kapellplatz Vögeligärtli Schwanenplatz Kapellplatz nächste Frage Geschafft. Danke fürs Mitspielen. Gut gemacht. Das Lösungswort lautet: Adventskranz. Möchten Sie einen unserer attraktiven Preise gewinnen? Klicken Sie auf den Link «Zum Teilnahmeformular» und geben Sie das Lösungswort ein.

