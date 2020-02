Bildstrecke

So war «de rüüdig Samschtig» – der Fasnachts-Ticker zum Nachlesen

Am Samstag ging die Fasnacht in der Luzerner Altstadt und auf dem Land weiter: Zum Beispiel die Umzüge in Dagmersellen, Root, Schachen und Zell. Aber auch in der Stadt war einiges los.