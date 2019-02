Das war eine frostige Nacht in der Schweiz – im luzernischen Schüpfheim war es gar die kälteste Kaum Wind und eisige Kälte: In der Luzerner Gemeinde Schüpfheim wurden in der Nacht auf Mittwoch Minustemperaturen von rund 13 Grad gemessen. Auf der Glattalp im Kanton Uri war es gar minus 30 Grad. Auch andernorts wurden Rekorde gebrochen.

Vergangene Nacht war es vielerorts in der Schweiz eisig kalt. So wohl auch auf der Bannalp im Kanton Nidwalden. (Symbolbild: Leserin Caroline Pirskanen)

(kuy) Trotz milder Luftmassen und stetig steigender Nullgradgrenze – aktuell liegt sie auf rund 2000 Metern und steigt bis heute Nachmittag auf 2400 bis 2600 Meter an – vermochte sich die Luft stark abzukühlen. Das teilt Meteonews am Mittwoch mit. In Schüpfheim wurde vergangene Nacht mit minus 12,9 Grad sogar den tiefsten Wert dieses Winters registriert. Auch in Marsens (FR) war es im laufenden Winter noch nie so kalt, wie in der letzten Nacht: minus 13,5 Grad.

In der Zentralschweiz wurden an mehreren Orten Minus-Temperaturen gemessen:

Schüpfheim (LU): -12.9 Grad Einsiedeln (SZ): - 11.6 Grad Hasle (LU): - 11.3 Grad Sattel (SZ): -9.2 Grad Steinhuserberg bei Wolhusen (LU): - 7.8 Grad

In den höheren Alpentälern sowie im Jura war es aber diesen Winter auch schon kälter. So stammt der bisherige offizielle Tiefstwert für den Winter 2018/19 vom 19. Januar 2019, gemessen bei La Brévine im Jura. Damals gab es eisige minus 28.4 Grad. Aber auch in Samedan im Kanton Graubünden war es in diesem Winter bereits ähnlich kalt mit minus 27.4 Grad, gefolgt von Andermatt im Kanton Uri, und Buffalora im Bündnerland am Ofenpass mit einem Tiefstwert von je minus 26.6 Grad.

Am Wochenende werden Temperaturen im zweistelligen Plusbereich erwartet

Der Mittwoch bringt abgesehen von Nebel, der sich an gewissen Orten als zäh erweisen kann, viel Sonnenschein. Die Temperaturen in den Bergen sind mild. Morgen Nachmittag kann es vereinzelt zu Niederschlägen kommen, wie Meteonews mitteilt. Schon am Wochenende könnten Temperaturen im Flachland im zweistelligen Bereich liegen. Am Samstag soll es gemäss Meteoschweiz bis zu elf und am Sonntag gar 14 Grad warm werden.