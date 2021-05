Datenanalyse

Jedes Jahr steigen mehr Bauernhöfe auf Bio um: So viele Biobetriebe gibt es in Ihrer Gemeinde

Mittlerweile sind 15 Prozent der Bauernhöfe in der Schweiz Biobetriebe. Ihr Anteil steigt jährlich. Wir haben ausgewertet, wie es in jeder einzelnen Gemeinde in der Zentralschweiz aussieht.