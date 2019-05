Der Luzerner Stadtlauf ist neuer Organisator der Zugerberg Classic Die Zugerberg Classic soll als wichtiger Event im Zentralschweizer Laufkalender erhalten bleiben. Der Verein Luzerner Stadtlauf zeichnet sich als neuer Veranstalter aus. Die Neuauflage findet am Mittwochabend, 5. Juni 2019, statt. Andreas Grüter

Zugerberg Classic: Die Spitzengruppe nimmt die erste Steigung in Angriff. (Bild: Maria Schmid, Zug, 6. Mai 2018)

Ende November hat das OK der Zugerberg Classic erklärt, dass die Traditionsveranstaltung ab 2019 nicht mehr stattfinden wird. Der Verein Luzerner Stadtlauf hat danach die bisherigen Organisatoren getroffen, um die beliebte Zuger Laufveranstaltung zu retten. Der Laufsport in der Zentralschweiz soll weiter gefördert und die Zugerberg Classic im Sinne der Ganzjährigkeit als attraktive Startgelegenheit am Zuger Hausberg erhalten bleiben.

Neues Datum, angepasste Strecke

Der Neustart soll zugleich auch eine Chance sein, den Event konzeptionell leicht zu verändern. So verschiebt sich beispielsweise der Veranstaltungstag auf den Mittwochabend, 5. Juni. Weltweit wird an diesem Tag unter dem Motto #globalrunningday gelaufen. Die Startzeit (19.00 Uhr) ist ideal, um am Feierabend mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen auf den Zuger Hausberg zu rennen.

Zudem zügelt der Start auf den Landsgemeindeplatz am Zuger Seeufer – eine wunderschöne Kulisse, die 6,5 Kilometer und 530 Höhenmeter in Angriff zu nehmen. Das Ziel befindet sich nach einer Zusatzschlaufe beim Institut Montana, wo nach dem Lauf eine kleine Festwirtschaft zum gemütlichen Beisammensein einlädt. Die Rückfahrt mit der Zugerbergbahn und dem Bus zurück nach Zug ist im Startgeld inbegriffen.

In diesem Jahr wird auf das Bike-Rennen verzichtet. Dafür haben Kids vor den ersten Zieleinläufen die Möglichkeit, in einer kürzeren Distanz im Zielbereich teilzunehmen.