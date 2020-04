Der Marketingleiter der Stoosbahnen AG wechselt auf die Rigi Ivan Steiner wird neuer Leiter Verkauf und Marketing der Rigi Bahnen AG. Der Kenner der Tourismus- und Bergbahnbranche war 12 Jahre auf dem Stoos.

Ivan Steiner auf dem Stoos. Bild: PD

Der Verwaltungsrat der Rigi Bahnen AG hat an seiner ausserordentlichen Sitzung vom 26. März Ivan Steiner zum neuen Leiter Verkauf und Marketing gewählt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Mit Steiner übernimmt laut der Mitteilung eine sehr gut vernetzte Persönlichkeit diese Schlüsselposition. Seine praktischen Berufs- und Führungserfahrungen stellt Steiner seit 12 Jahren als Leiter Marketing und Kommunikation bei der Stoosbahnen AG unter Beweis. Ausserdem ist er seit vier Jahren als Geschäftsführer von Stoos-Muotatal Tourismus tätig.

Gestärkt der Zukunft entgegensehen

«Wir freuen uns, dass Ivan Steiner unser Team ab August ergänzen wird. Er ist ein Marketingprofi und Kenner der Tourismus- und Bergbahnbranche», wird Frédéric Füssenich, CEO der Rigi Bahnen AG, in der Mitteilung zitiert. Gerade in der jetzigen Situation sei es wichtig, gemeinsam mit erfahrenen Menschen innovative Angebote zu entwickeln, um gestärkt der Zukunft entgegenzusehen.

Als Tourismusfachmann HF hat Ivan Steiner sich im Bereich Public Relations weitergebildet und den Master of Advanced Studies an der Hochschule Luzern/FHZ in Communication Management erlangt.