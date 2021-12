Jahresrückblick 2021 Der Sommer geht baden Kaum stabile Schönwetterphasen, dafür überaus viel Regen und heftige Gewitter: Der Sommer 2021 wird uns vor allem als nass in Erinnerung bleiben – und als teuer.

Bange Tage erlebt die Zentralschweiz im Juli: Wie gebannt schauen wir auf die Pegelstände der Seen und Flüsse. Denn die Gewässer sind nach andauernden und heftigen Regenfällen randvoll. Würden sich die verheerenden Überschwemmungen und Zerstörungen von 2005 wiederholen?

41 Bilder 41 Bilder Der Sempachersee gibt nur langsam die Sitzgelegenheiten zurück Bild: Xaver Husmann (29. Juli 2021)

Nein, zum äussersten kommt es diesmal zum Glück nicht. Buchstäblich nur Stunden vor dem Überlaufen stabilisiert sich am 16. Juli die Lage etwa beim Vierwaldstättersee, dessen Pegel bei 434,94 Meter über Meer seinen Höchststand erreicht. Darauf sinkt der Seespiegel wieder zügig und die zahlreichen Schutzverbauungen in Seenähe können nach und nach entfernt werden. Auch die Flüsse in der Region vermögen die Wassermassen abzuführen, ohne über die Ufer zu treten. Brenzlig wird es allerdings in Unterhünenberg, wo der Reussdamm an einer Stelle instabil zu werden droht.

Zwei Gewitterzüge sorgen für riesige Schäden

Vor grossflächigen Überschwemmungen bleibt die Zentralschweiz also verschont. Die bereits umgesetzten Massnahmen im Hochwasserschutz scheinen einen ersten positiven Effekt zu zeitigen. Vor der Gewalt anderer Naturereignisse schützen sie allerdings nicht: Schon vor dem Hochwasser führen zwei verheerende Gewitterzüge zu gewaltigen Schäden. Sie ziehen am 21. und am 28. Juni übers Land. Niedergehender Hagel sorgt vor allem in den Kantonen Luzern und Zug für ein Szenario der Verwüstung.

44 Bilder 44 Bilder Grosswangen Bild: Leserreporter

Video: Silja Hänggi

Vom ersten Hagelzug bleiben etwa Bilder von abrasierten Feldern oder auch des mit Hagelkörnern gefüllten Zuger Bahnhofs in Erinnerung. Der zweite richtet gebietsweise noch verheerenderen Schaden an: Hagelkörner «so gross wie Golfbälle» zerstören Autoscheiben sowie zahlreiche Dächer und Fotovoltaikanlagen.

Viele Hausdächer in der Region litten unter dem Hagelgewitter. Video: Leserreporter

Ganz besonders betroffen ist die Region um Wolhusen, wo es zum Teil so aussieht, als sei soeben ein Hurrikan übers Land gefegt. Die Gebäudeversicherung Luzern kommt organisatorisch an den Anschlag, weil sie sich mit 18'000 (!) Schadensfällen konfrontiert sieht. Den durch die beiden Gewitter verursachten Schaden schätzt sie auf rekordhohe 400 Millionen Franken.

Einen Rekord vermeldet auch Meteo Schweiz: Gemäss dem Wetterdienst haben wir den nassesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt.