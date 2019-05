Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen In der Zentralschweiz hat es am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag bis in die Niederungen geschneit. Zur Erinnerung: Wir befinden uns bereits im Mai.

Ein ungewohnter Anblick im Mai: Die Sportanlage beim Schulhaus Neufeld ist mit Schnee bedeckt. (Leserbild: Flavia Rivola (Sursee, 4. Mai 2019)

(zim) Manch einer traute am Samstagabend seinen Augen nicht. Statt wie für diese Jahreszeit üblich, im Garten oder auf dem Balkon grillieren zu können, schwebten dicke Schneeflocken vom Himmel. Es schien, als wollte der Winter dem Frühling noch einmal Paroli bieten, und so schneite es auch über Nacht vielerorts nochmals, so dass auch am Sonntagmorgen bis in tiefe Lagen statt grünen Wiesen und Bäume eine weisse Pracht zu sehen war.

Doch das Winter-Comeback ist nur von kurzer Dauer. Denn laut dem Wetterportal meteonews.ch werden, nach Temperaturen um den Gefrierpunkt am Sonntagmorgen, nachmittags bereits wieder bis zu 6 Grad erwartet. Und anfangs Woche sollen die Temperaturen weiter steigen. Allerdings ist jeweils am frühen Morgen weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen.