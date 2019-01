Der Winter hält an – bis am Montag viel Neuschnee in den Bergen Ab der Nacht auf Sonntag fällt in den Bergen viel Schnee. Die Schneefallgrenze steigt dabei vorübergehend auf rund 1000 Meter oder etwas höher. Oberhalb ist am Montag verbreitet mit bis zu 80 Zentimetern Neuschnee zu rechnen, im Hochgebirge sogar noch mehr.

Eine bezaubernde Winterlandschaft auf der Rigi. (Leserbild: Markus Brülhart (Rigi, 10. Januar 2019))

Der Schnee, der die Schweiz im Moment bedeckt, wird nicht so schnell verschwinden. Schon am Wochenende wird es wieder Mengen an Neuschnee geben.

Am Samstagabend kommen mit einer Störung dichte Wolken und zunehmend Niederschläge auf, die sich in der Nacht auf Sonntag intensivieren. Schnee fällt ab 600 bis 900 Metern, in den Alpentälern schneit es zunächst noch meistens bis zum Talboden. Der Sonntag verläuft trüb und nass, in den Alpen fällt oftmals anhaltender und kräftiger Niederschlag. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 1000 bis 1200 Meter an.

Klicken Sie sich unten durch die schönsten Leserbilder von der verschneiten Zentralschweiz.

Die winterlichen Bäume spiegeln sich im dunklen See. (Bild: Daniel Hegglin, 10. Januar 2019) Frisch verschneite Zuger Altstadt. (Bild: Daniel Hegglin, 10. Januar 2019) Schneesturm beim Zuger Zytturm. (Bild: Daniel Hegglin, 10. Januar 2019) Spitzmaus auf dem Morgenspaziergang im frischen Schnee. (Bild: Emanuel Niederhauser, 10. Januar 2019) Was so ein Schäumchen Schnee bewirken kann. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 10. Januar 2019) Berufsfischer fischen auch bei Schneetreiben, so wie hier in Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 10. Januar 2019) Da hat sich etwas angesammelt vor einem Haus in Spirigen / Urnerboden, aber der Weg ist vorbildlich gemacht. (Bild: Franz Imholz, 10. Januar 2019) Ein verschneiter Weg in Giswil. (Bild: Claudia Halter, 10. Januar 2019) Winterlich gedeckte Gartenterrasse in Engelberg. (Bild: Caroline Pirskanen, 9. Januar 2019) Am Nachmittag war Schneemann bauen mit den Kindern angesagt. (Bild: Urs Gutfleisch (Holderchäppeli, 9. Januar 2019)) Willisau ist trotz Schnee bereit für die Fasnacht. (Bild: Alfred Herzog, 9. Januar 2019) Winterlandschaft auf der Fürenalp. (Bild: Caroline Pirskanen, 7. Januar 2019) Winterliche Naturlandschaft mit Bauernhof. (Bild: Urs Gutfleisch (Hildisrieden, 9. Januar 2019)) Winterstimmung St.Verena oberhalb Zug (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 6. Januar 2019)) Diesem Kuhreiher, ein extrem seltener Wintergast, gefällt dieser Schnee bestimmt nicht besonders. (Bild: Marianne Schmid (Wangen, 5. Januar 2019)) Winterstimmung beim Schloss Wyher. (Bild: André Egli (Ettiswil, 5. Januar 2019)) Wunderbare Winterlandschaft (Bild: Urs Gutfleisch (Geuensee, 6. Januar 2019)) Altstadt im Winterkleid. (Bild: Priska Pirskanen (Zug, 5. Januar 2019)) Ein Hauch von Winter. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 5. Januar 2019)) Ein Hauch von Winter. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 5. Januar 2019)) Ein wunderschönes, doch leider sehr schnell vergängliches Kunstwerk. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 5. Januar 2019)) Schiffstation Tellsplatte. (Bild: Gabriela Gick (Uri, 5. Januar 2019)) Verschneites Bänkli im Wald. (Bild: Priska Ziswiler-Heller (Ettiswil, 5. Januar 2019)) Verschneites Helvetia Gärtli in Luzern. (Bild: Kirsten Witt (Luzern, 5. Januar 2019)) Baumlabyrinth im Zuswilerwald. (Bild: Priska Ziswiler-Heller (Ettiswil, 5. Januar 2019)) Ein Hauch von Winter in Luzern, dazu " heisse Marroni, Marroni ganz heiss"! (Bild: Walter Buholzer (Luzern, 5. Januar 2019)) Unsere Kids geniessen den Schnee so richtig und helfen gerade bei der Entsorgung des Weihnachtsbaums. (Bild: Adiran Mattli (Zell, 5. Januar 2019)) Die Sinnlichkeit von Schnee. (Bild: Andrea Decker (Luzern, 5. Januar 2019)) Bitterkalter Wintermorgen. Auf dem Weg zur Arbeit. (Bild: Enrico Schildknecht (Oberägeri, 4. Januar 2019)) Bänkli im Scheetreiben. (Bild: Priska Ziswiler-Heller (Ettiswil, 5. Januar 2019)) Schnee hat es jetzt auch in Malters. (Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 5. Januar 2019)) Dieses Rotkehlchen nähert sich ganz vorsichtig der Futterkrippe, denn mit dieser Schönheit in der schneebedeckten Umgebung fällt man natürlich den Katzen sofort auf. Aufgenommen in Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 5. Januar 2019)) Spiringen. Zum Wegräumen des Pulverschnees auf dem Garagenvorplatz eignet sich der Laubbläser auch! (Bild: Franz Imholz (Spiringen, 5. Januar 2019)) Endlich ist der Winter da: Starker Schneefall in Malters. (Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 5. Januar 2019)) Schneemann auf Restaurantbesuch. (Bild: Esther Kaufmann (Egolzwil, 5. Januar 2019)) Endlich kann ich meinen neuen Traktor ausprobieren. Es darf ruhig weiter schneien. (Bild: Jürg Suter (Büron, 5. Januar 2019)) Der Garten in Reiden ist schneebedeckt. (Edith Achermann (Reiden, 5. Januar 2019)) Winterliche Impressionen von Malters. (Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 5. Januar 2019)) Schneefall im Städtli Willisau. (Bild: Mike Kressbach (Willisau, 5. Januar 2019)) Winterspaziergang mit meinem Hund. (Bild: Andreas Helfenstein (Eschenbergerwald, 5. Januar 2019)) Der Schnee ist da! (Bild: Heinrich Inderbitzin (Emmen, 6. Januar 2019)) 41 Bilder Schneeflocken bedecken die Zentralschweiz: Die schönsten Fotos unserer Leser

Auch der Montag bringt weiterhin viele Wolken und besonders in den Alpen weitere ergiebige Niederschläge, die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend bei allmählich nachlassendem Niederschlag gegen 500 Meter ab.

In Summe sind bis am Montagabend in den Alpen Neuschneemengen von verbreitet 50 bis 80 Zentimeter zu erwarten, im Hochgebirge und speziell im Aletsch- und Jungfraugebiet sowie in den Glarner Alpen ist sogar ein Meter Neuschnee und mehr möglich. Da die Lawinengefahr in den Alpen derzeit bereits erheblich ist, wird sich die Lage am Wochenende und am Montag zuspitzen. (pd/sre)