Die Bagger sind los in Luzern – Baumaschinen-Messe für vier Tage auf der Allmend Die Baumag 2019 ist die Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge. Vor zwei Jahren lockte sie gut 19'000 Besucher auf das Luzerner Messegelände.

Die Luzerner Allmend steht von Donnerstag bis Sonntag im Zeichen der schweren Maschinen und Werkzeuge. Bis zum letzten Platz ist das Messegelände belegt mit rund 200 Ausstellern, wie die Baumag mitteilt.

Ein Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf der Digitalisierung. Stichwörter dazu sind «Baumeister 5.0» oder «Baukader goes digital». Die Suva ist mit einem Stand zum Thema «Sicher arbeiten mit Baumaschinen» bei.

Als Attraktion kündigen die Verantwortlichen das Schaumauern mit Jérôme Hug, dem Schweizermeister aus Willisau an. Es sei für ihn eine gute Trainingsmöglichkeit für die World Skills, die im August stattfinden. «Ich kann mich vor Publikum beweisen. Im Gegensatz zur Weltmeisterschaft in Russland gebe ich aber meinen Berufskollegen in Luzern Tipps zu Technik und Arbeitsabläufen weiter.»

Die Maurerlehrhallen Sursee organisieren das Schaumauern mit kniffligen Aufgaben für talentierte Lernende sowie den Schweizermeister Jérôme Hug. (Bild: PD)

Eröffnet wird die Baumag 2019 von Beat Züsli, Bildungsdirektor und Stadtpräsident Luzern. Sowie von Dr. Benedikt Koch, Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbandes. Ebenfalls mit dabei sind Messeleiter Andreas Hauenstein und Messeveranstalter André Biland von der ZT Fachmessen AG.

Im Jahr 2017 besuchten gut 19'000 Personen die Fachmesse – das war Besucherrekord. (jwe)