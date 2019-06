Die erste Hitzewelle des Sommers ist im Anmarsch Heiss, heisser, unerträglich: Kaum ist der Sommer so richtig da, wünschen sich die einen kühlere Tage zurück. Besonders in der kommenden Woche sucht man sich besser ein schattiges Plätzchen – es erreicht uns die erste Hitzewelle des Sommers.

An heissen Tagen bietet ein Sprung in den Vierwaldstättersee eine angenehme Abkühlung. Aber Achtung: Man sollte nie überhitzt ins kalte Nass springen. (Bild: Urs Flueeler/Keystone)

(elo) Die Temperaturen werden von Montag bis Mittwoch auf 30 bis 35 Grad steigen, wie SRF Meteo schreibt. Am heissesten werde es an diesen Tagen zwischen 16 und 18 Uhr, teilweise könne es auch Tropennächte geben. Dann sinken die Temperaturen auch in der Nacht nicht unter die 20 Grad Marke.

Auch am heutigen Mittwoch wird es schon heiss, ein «Warm-Up» für die nächste Woche also, wie SRF Meteo das aktuelle Schweizer Wetter in einem Tweet betitelt:

Kleines "Warm-up"! Heute gibt es lokal schon 31 Grad, in der kommenden Woche sind örtlich bis 35 Grad möglich. Dazu gibt es heute viel Sonnenschein, am Nachmittag und Abend vor allem in den Bergen und im Süden auch Schauer und Gewitter.

Wie man vor der Hitze schützt

So kann man sich laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) vor der Hitze schützen:

Vermeiden Sie körperliche Anstrengung.

Halten Sie Wohnung und Körper möglichst kühl.

Nehmen Sie regelmässig und ausreichend Flüssigkeit zu sich. (Mindestens 1,5 Liter pro Tag.)

Verpflegen Sie sich mit erfrischenden, kühlen Speisen.

Gleichen Sie während und nach sportlichen Betätigungen den Salzverlust aus.

Lassen Sie weder Personen noch Tiere im abgestellten Auto zurück.

Und was unternehmen Sie gegen die Hitze?

