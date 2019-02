Die Fasnacht steht vor der Tür – was tun, wenn sich noch kein Kostüm finden liess? Wer bis jetzt noch keine Verkleidung hat, dem dürften langsam aber sicher Schweissperlen über die Stirn laufen. Um Abhilfe zu schaffen, haben wir in der Redaktion Ideen für Last-Minute-Sujets zusammengetragen und einen gefragt, der sich auskennt. Linda Leuenberger

Die übergrossen Schuhe sind ein Muss für jedes Clown-Kostüm. (Bild: Eveline Beerkirchen)

Nächste Woche ist es bereits so weit: Am frühen Morgen des Schmutzigen Donnerstag – bis dahin sind es noch sechs Tage – ertönt der Urknall in der Stadt Luzern, der sinnbildlich die sogenannte fünfte Jahreszeit und mit ihr die feuchtfröhlichsten fünf Tage des Jahres einläutet (oder besser: einknallt).

So weit, so gut, wäre da nicht derselbe alljährliche Kummer: Die Fasnacht befindet sich in Sichtweite und im Schrank befindet sich aber noch kein Kostüm. Nervös? Wären wir auch. Deshalb haben wir sowohl die fasnachtsaffinen wie auch die fasnachtsaversen Leute unserer Redaktion nach Last-Minute-Verkleidungsideen gefragt und einen Profi hinzugezogen: Maskenbauer Hugo Stadelmann.

Wenn es irgendwie geht: Grend «light»

Weil Luzern eine intensive Grende-Tradition pflegt, beginnen wir bei den Last-Minute-Maskenideen von Hugo Stadelmann: Mit Karton als Grundmodell lässt sich leicht eine Maske basteln, wie man sie früher mit den Kindern zu fertigen pflegte. Mit Gucklöchern, ein wenig Kleister, Farbe und einem Accessoire (vielleicht Teufelshörnern oder einem Krönchen?) lässt sich kostengünstig eine light Version eines Grends herstellen.

Alternativ kann auch das eigene Gesicht als Grundmodell für die Maske dienen: Das Gesicht zuerst mit Vaseline einstreichen und es dann mit Gipsbinden bedecken – fertig ist der zum Bemalen parate Gipsabdruck!

Nur im Notfall «oben ohne»

Wem dies etwas zu viel Bastelaufwand ist, tut sich gut daran, mal den Keller, den Estrich, die Brocki oder Grosis Kleiderschrank zu durchforsten. Auch in den Fasnachtsbazaren Luzerns dürfte sich noch das eine oder andere Kostüm oder Zubehör finden lassen. Ganz planlos mag sich die Suche aber trotzdem schwierig gestalten, darum hier die Denkanstösse aus der LZ-Redaktion: