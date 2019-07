Leserdebatte Die nächste Hitzewelle kommt und bringt Temperaturen über 30 Grad in der Zentralschweiz Das Hochdruckgebiet «Xandra» besucht Ende Woche die Zentralschweiz. Es bringt wärmere und trockene Luftmassen mit. Am Wochenende wird voraussichtlich die 30-Grad-Marke geknackt. Zéline Odermatt

Kühlere Temperaturen und Gewitter mit viel Regen. So sah es in den letzten Tagen in der Region aus. Am Sonntagabend regnete es in Luzern nochmals kräftig. Damit soll schon bald wieder Schluss sein. Die nächste Hitzewelle ist im Anmarsch, wie Meteonews berichtet.

Der Pool war eigentlich für den Hund gedacht, dann nahm plötzlich das Alpaka «Felina» von Familie Hess aus Grosswangen das Bad für sich in Anspruch. (Bild: Monika Hess, 26. Juni 2019)

Das Hochdruckgebiet «Xandra» kommt von Westen her allmählich auf uns zu. «Ab morgen Dienstag ist unser Wetter voraussichtlich hochdruckbestimmmt, und es erreichen uns immer wärmere Luftmassen. So werden am Dienstag 26 bis 27 Grad erreicht», schreibt Meteonews in einer Mitteilung.

Gemäss Wetterprognose der Landi bewegen sich die Temperaturen in unserer Region von Mittwoch bis Freitag zwischen 26 und 28 Grad. Am Samstag soll dann die 30-Grad-Marke geknackt und am Sonntag sogar überschritten werden. Auch zu Beginn der kommenden Woche «werden nach heutigem Modellstand weitere Hitzetage erwartet, so dass man von einer Hitzewelle sprechen kann», schreibt Meteonews.