LZ-Weihnachtsaktion Alleinerziehende Luzerner Mutter erleidet Schlaganfall: Die Reaktion ihrer vier Kinder rettet sie Die alleinerziehende vierfache Mutter Jeanette Kaufmann erleidet aus dem Nichts einen Schlaganfall. Sie überlebt, doch der Weg zurück ins alte Leben ist schwer. Wir helfen ihr dabei.

Starker Zusammenhalt: Jeanette Kaufmann (35) mit ihren Kindern Gian Luca (14), Joanna (10), Christian (7) und Samantha (11). Bild: Dominik Wunderli (14. Dezember 2022)

Beim Aufstehen an diesem Septembermorgen hat sie starkes Kopfweh. Und spürt ein Kribbeln im Arm. Dann ­versagt ihr linkes Bein den Dienst, und Jeannette Kaufmann, Mutter von vier Kindern im Luzerner Surental, kippt zu Boden. An die folgenden Minuten hat sie kaum Erinnerungen.

Es sind ihre Kinder, die das ­Poltern hören und herbeieilen. Trotz des Schocks behalten sie die Nerven, rufen ihren Vater an, der getrennt von Jeannette Kaufmann nicht allzuweit weg wohnt. Sofort macht sich dieser auf den Weg und alarmiert auch bereits den Rettungsdienst. Vor den Augen der ­Kinder wird die junge Mutter in die ­Ambulanz getragen und dann ins ­Kantonsspital Luzern überführt. Dort wird klar: Jeanette Kaufmann hat einen Schlaganfall erlitten, ein Blutgefäss im Gehirn ist verstopft.

Eine Situation, in der jede Minute zählt

Ankunft und Behandlung im Spital ­erlebt Jeanette Kaufmann fast wie eine Zuschauerin. «Ich wurde nicht angesprochen. Sondern hörte, wie viele ­Leute miteinander redeten und sich in hohem Tempo offensichtlich eingeübte Abläufe abspielten. Dann kam die Narkose, als ich aufwachte, bemerkte ich als Erstes die vielen Infusionen.» Relativ rasch kann in Bezug auf akute Lebensgefahr Entwarnung gegeben werden. Die schnelle Alarmierung der Rettungskräfte war ein entscheidender Faktor in einer Situation, in der jede ­Minute zählt. Doch noch ist offen, was der Hirnschlag für Jeanette Kaufmann in den nächsten Wochen und Monaten bedeutet. Wie stark ist sie beeinträchtigt? Wie schnell wird sie sich erholen?

Nach Hause darf sie nach rund drei Wochen. Doch die Rehabilitation, die bereits im Spital startete, geht weiter. Diese umfasst mehr als nur das rein Körperliche. Gehen zum Beispiel kann Jeanette Kaufmann recht bald wieder. Doch auch Feinmotorisches muss trainiert werden, und das Sprechen fällt ihr schwer. Konzentrationsschwierigkeiten hat sie bis heute. Auch Probleme, einen Text zu verstehen, nur schon auf Whats­app. Oder beim Fernsehen einer Filmhandlung zu folgen. «Und wenn ich im Auto mit jemanden mitfuhr, fühlte es sich wie eine Achterbahnfahrt an.»

Der Alltag mit vier Kindern, auch vorher schon anspruchsvoll, ist nun fast nicht mehr zu machen. Den familiären Trubel bewältigen, den Kindern ­gerecht werden, ihnen zuhören: ­Solches ist noch viel schwerer geworden. Immer wieder braucht sie Erholungszeiten, und an ihren Teilzeitjob, der ihr auch wichtig ist, darf sie im ­Moment gar nicht denken.

Zwischen Kampfgeist und Anerkennen der Grenzen

«Ich brauche extrem viel Geduld», sagt sie. «Und ich finde es schwierig, die richtige Mischung zu finden zwischen Kampfgeist und Akzeptieren, was ich alles noch nicht schaffe, damit ich mich selber nicht zu sehr unter Druck setze.» Auch wieder unter Leute zu gehen, fällt ihr schwer. Eine Situation mit mehreren Menschen überfordert sie. Und trotzdem ist es Teil der Therapie. Nicht nur, weil in solchen Situationen oft ­soziale Isolation droht. Sondern weil auch dies zum mentalen Training gehört. Da Jeanette gegen aussen fast wieder einen normalen Eindruck macht, verstehen nicht alle Leute ihre schwierige Situation. Aber auch solches gehört für sie nun dazu. Genauso, wie es nach Fortschritten immer zu Rückschritten kommen kann. «Wie beim Leiterli-Spiel», bringt es Tochter Samantha auf den Punkt, welche wie die anderen drei Kinder beim Gespräch dabei sind.

Sohn Gian Luca: «Du wirst alt werden»

Jeanette Kaufmann bekommt Hilfe für die alltägliche Arbeit in der Familie. Nicht alles kann kostenlos erfolgen. Ihr ohnehin schmales Budget kann sich diese erheblichen Ausgaben nicht ­leisten. Die LZ-Weihnachtsaktion sorgt mit einem Beitrag für Entlastung.

Was sie weiterhin beschäftigt: Der Schlaganfall ist aus dem Nichts gekommen. Ohne Vorgeschichte. Ohne ­bekannte familiäre Vorbelastung. «Es kann im Grunde jede und jeden unvermittelt treffen», macht sie klar. Und sie selber bleibt trotz Blutverdünner, den sie nun nehmen muss, nicht ohne Risiko, dass es wieder passieren könnte.

«Natürlich kann ich diesen Gedanken nicht total loslassen. Aber ich will auch nicht, dass die Angst mein Leben bestimmt. Auch mit Blick auf meine Kinder, die mit der Situation je nach Charakter sehr unterschiedlichen ­umgehen.» – «Du wirst alt werden», sagt Gian Luca, der Älteste. Und fügt schmunzelnd hinzu: «Irgendwann in vielen Jahren.»

Genau solches hilft ihr, mit Zuversicht nach vorne zu blicken. Bereits hofft sie darauf, im nächsten Jahr auch ihren Teilzeitjob wieder antreten zu können. Und überhaupt bald wieder ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit ihrer Familie führen zu können.